Journée internationale de la jeunesse - L'UMQ invite les jeunes à se faire entendre le 7 novembre prochain

MONTRÉAL, le 12 août 2021 /CNW/ - En cette Journée internationale de la jeunesse, l'Union des municipalités du Québec (UMQ) a lancé un appel aux jeunes de partout au Québec afin qu'ils se fassent entendre lors des prochaines élections municipales. L'Union les encourage à se présenter en grand nombre comme candidates et candidats et à exercer leur droit de vote lors du scrutin du 7 novembre prochain.

« Alors qu'ils représentent le tiers de l'électorat, les jeunes de 18 à 35 ans ne représentent que 8,3 % des élues et élus municipaux. Pourtant, leur implication en politique municipale est primordiale pour assurer une juste représentativité de la population et pour permettre une diversité de points de vue dans les instances décisionnelles. Comme beaucoup de jeunes s'impliquent activement sur les conseils étudiants, dans les sports et loisirs ainsi que dans des organismes bénévoles, ce sont nos services de proximité qui bénéficieront de leur regard sur les enjeux », a souligné le président de l'UMQ et maire de Gaspé, monsieur Daniel Côté.

En plus d'une augmentation des candidatures jeunesse, l'UMQ invite les électrices et électeurs âgés de 18 à 35 ans à aller voter en grand nombre le 7 novembre prochain.

« À défaut d'être représentés au sein des conseils municipaux, les jeunes doutent parfois de l'utilité d'exercer leur droit de vote. Par exemple, lors du scrutin de 2017 à Montréal, moins de 30 % des jeunes de 18 à 35 ans ont voté. C'est très préoccupant pour la vitalité de la démocratie municipale. La relève québécoise a une occasion unique, en novembre prochain, de renverser la tendance et de se prononcer sur les enjeux qui touchent leurs milieux » a ajouté le président de la Commission des jeunes élues et élus de l'UMQ et conseiller d'arrondissement à Lachine à Montréal, monsieur Younes Boukala.

Rappelons qu'en mai dernier, l'UMQ a lancé la campagne « Ose le municipal », une initiative pour inciter les jeunes à s'impliquer en politique municipale, en mettant notamment à leur disposition une vingtaine de mentors reconnus, cumulant de nombreuses années d'expérience en politique, afin de répondre à leurs questions ou de leur prodiguer des conseils. Au cours des prochains mois, et jusqu'au jour du scrutin, les actions mises en œuvre pour inciter les jeunes de 18 à 35 ans à aller voter se poursuivront. Les détails sont disponibles sur le site oselemunicipal.ca, sur la page Facebook de la campagne et sur le site web de l'UMQ.

