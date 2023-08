SHANGHAI, le 15 août 2023 /CNW/ - Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) (« la Société ») a annoncé que plus de 700 employés, récemment diplômés d'universités de premier plan du monde entier, se sont joints à la Société au cours d'une nouvelle saison de recrutement.

Des étudiants de niveau collégial ont construit conjointement une ville de l’avenir lors de la cérémonie d’accueil de 2023 de Shanghai Electric. (PRNewsfoto/Shanghai Electric)

Les nouveaux jeunes professionnels offriront leurs compétences uniques et leurs idées créatives afin de contribuer au développement de nouveaux projets de recherche dans les domaines de l'énergie intelligente, de la fabrication intelligente et de l'intégration de l'intelligence numérique, injectant ainsi de la vitalité dans la longue vie de Shanghai Electric qui s'efforce sans relâche de catalyser l'innovation dans le secteur de l'énergie nouvelle et de donner à l'économie mondiale les moyens d'accélérer l'atteinte des cibles zéro net. À l'heure actuelle, les jeunes employés de Shanghai Electric représentent 40 % de l'effectif total, dont la moitié sont des travailleurs techniques hautement qualifiés.

« Shanghai Electric est une plaque tournante de l'innovation où les diplômés en génie seront dotés des compétences et des connaissances les plus récentes de l'industrie qui leur permettront de bâtir une base solide pour leur carrière professionnelle. Il s'agit d'un endroit qui donne aux jeunes professionnels les meilleurs et les plus brillants les moyens de libérer leur potentiel, de se joindre à des projets qui leur permettent de relever des défis à l'avant-garde de l'industrie et de rencontrer des mentors qui relient la théorie universitaire à la réalité de l'industrie. Je crois que nos nouveaux membres exploreront et réaliseront de grandes choses en collaboration avec Shanghai Electric dans les domaines de l'énergie, de l'ingénierie et de la numérisation alors qu'ils apportent une réflexion nouvelle qui inspire la transformation de l'industrie », a déclaré Liu Ping, directeur et président de Shanghai Electric Group.

L'initiative d'embauche de 2023 a permis à Shanghai Electric d'accueillir des diplômés de haut calibre d'établissements prestigieux comme l'Université de Cambridge, l'Université de New York, l'Université de Londres et l'Université de Nagoya. Cette nouvelle cohorte d'employés comprend également des diplômés exceptionnels issus d'universités de renom en Chine et en Europe, y compris ceux ayant des qualifications exceptionnelles telles que la majeure en matériaux de l'Université de Tsinghua, la majeure en chimie de l'Université de Pékin, la majeure en génie électronique de l'Université de Glasgow, et la majeure en génie électrique du Berlin Institute of Technology.

Étant donné que Shanghai Electric offre diverses possibilités de carrière à l'échelle mondiale pour les nouveaux employés, les nouvelles recrues, dont les domaines d'études sont alignés sur les domaines d'activité et les orientations de la Société, fourniront une puissance cérébrale supplémentaire qui renforce la capacité de recherche et développement de Shanghai Electric dans les sphères de l'énergie intelligente, de la fabrication intelligente et des solutions d'intégration numérique. Alors que Shanghai Electric renforce son leadership dans ces trois domaines, la Société est la plateforme pour les ingénieurs et techniciens passionnés et ambitieux qui souhaitent apprendre, croître et prospérer, ainsi que pour les vrais solutionneurs de problèmes qui se mettent au défi de trouver des solutions novatrices, intelligentes et vertes qui créent des valeurs pour les clients tout en bâtissant un avenir durable pour tous.

Chef de file mondial de la technologie et innovateur, Shanghai Electric a mis au point des produits et des solutions qui établissent les normes de l'industrie et ouvrent la voie à de nombreuses réalisations avant-gardistes, tant en Chine qu'à l'échelle mondiale. Depuis sa création, Shanghai Electric a été le fer de lance de projets révolutionnaires en Chine et au-delà, notamment la première unité de production d'électricité thermique de la Chine, le premier moteur électrique au monde avec un système de refroidissement interne double, la première presse hydraulique de 10 000 tonnes de la Chine et la première série d'unités de production d'énergie nucléaire en Chine.

Grâce à ses prouesses technologiques de calibre mondial, Shanghai Electric est devenue une force de premier plan qui pousse la Chine à accélérer sa progression vers les objectifs de pic de carbone et de carboneutralité du pays. Dans le cadre de ses efforts visant à renforcer la synergie industrielle afin de permettre à ses partenaires de toutes les chaînes de valeur de réaliser une transition vers une économie à faibles émissions de carbone, Shanghai Electric a également publié un plan d'action qui décrit en détail sa stratégie et ses pratiques à court et à long terme pour réduire l'empreinte carbone dans les secteurs de l'énergie nouvelle et traditionnelle.

