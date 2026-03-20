Journée internationale de la francophonie - Français en affaires : Proxim, la SQDC, Gosselin Photo, Mondou et Imaginaire remportent les Prix Molière 2026

MONTRÉAL, le 20 mars 2026 /CNW/ - À l'occasion de la Semaine de la langue française et de la francophonie, le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) a procédé aujourd'hui à la remise des Prix Molière 2026, qui soulignent l'engagement remarquable de détaillants en faveur de l'utilisation et de la valorisation du français dans leurs communications, leurs services et l'expérience offerte à leur clientèle.

Organisée en collaboration avec l'Office québécois de la langue française (OQLF) et appuyée par les résultats d'une étude réalisée par la firme Léger, cette initiative met en lumière les entreprises qui se distinguent par la qualité du français dans leurs interactions avec les consommateurs québécois, autant en magasin que dans leurs communications numériques.

Les résultats proviennent d'une analyse menée auprès de près de 16 000 répondants québécois, invités à évaluer l'utilisation de la langue française dans les services, l'affichage, les communications et l'expérience client de détaillants présents au Québec. Les Prix Molière visent ainsi à reconnaître les entreprises qui placent le français au cœur de leurs activités commerciales.

Lauréats des Prix Molière 2026

Excellence globale

Entreprise où le français est utilisé de façon constante et exemplaire dans l'ensemble des communications et des points de contact avec la clientèle.

Lauréat : Proxim

Service à la clientèle

Entreprise offrant un service à la clientèle de grande qualité en français, que ce soit en magasin, au téléphone ou en ligne.

Lauréat : Société québécoise du cannabis (SQDC)

Fait à noter : la SQDC reçoit un prix Molière pour la 3e année consécutive. C'est un cas unique.

Contenus numériques

Entreprise qui se distingue par l'utilisation d'un français clair, précis et accessible sur ses plateformes numériques, notamment son site web, son application mobile ou ses réseaux sociaux.

Lauréat : Gosselin Photo

En magasin

Entreprise assurant une expérience client de grande qualité en français dans ses établissements, que ce soit par l'accueil, l'affichage, les publicités ou la langue de travail.

Lauréat : Mondou (Groupe Legault)

Créativité

Entreprise qui met en valeur le français de façon originale et inspirante dans ses messages publicitaires et ses communications.

Lauréat : Imaginaire

« Ces entreprises démontrent qu'il est possible de faire rayonner le français dans toutes les dimensions de l'expérience client. Qu'il s'agisse du service offert en magasin, des communications numériques ou des campagnes publicitaires, elles contribuent concrètement à faire du français une langue vivante et dynamique dans l'économie québécoise », s'est réjoui Michel Rochette, président du CCCD - Québec.

Le ministre de la Langue française, Jean-François Roberge, a pour sa part souligné l'importance du rôle des entreprises dans la vitalité du français : « Le français est au cœur de notre identité collective et constitue également un véritable levier économique. Les entreprises qui choisissent de faire des affaires en français contribuent non seulement à la vitalité de notre langue, mais aussi au dynamisme de notre économie. Les lauréats des Prix Molière illustrent qu'il est possible de conjuguer excellence commerciale et valorisation du français dans toutes les sphères de leurs activités. »

La présidente-directrice générale de l'Office québécois de la langue française, Dominique Malack, a salué les entreprises qui favorisent l'utilisation du français au bénéfice de leur clientèle : « Le respect du droit des consommatrices et des consommateurs d'être informés et servis en français est un devoir commun. À cet égard, l'Office est fier de pouvoir compter sur l'engagement des entreprises et du milieu des affaires qui, par leurs actions au quotidien, contribuent à la protection et au rayonnement de la langue française. »

Le CCCD remercie tous les détaillants qui contribuent chaque jour à valoriser le français dans leurs pratiques commerciales. Par leurs efforts, ils s'appliquent activement à faire du commerce de détail un reflet fidèle de la culture et des valeurs de la société québécoise.

À propos du Conseil canadien du commerce de détail

Fondé en 1963, le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) est la Voix des détaillantsMC au Québec et au Canada. Il regroupe une diversité d'entreprises, allant des grandes chaînes aux commerces indépendants, dans tous les secteurs du commerce de détail, incluant l'alimentation et la restauration rapide. Le CCCD représente plus de 18 000 commerces au Québec et 65 000 au pays. Le secteur du détail emploie plus de 483 000 personnes au Québec et génère annuellement près de 118 G$ en activité économique.

SOURCE Conseil canadien du commerce de détail

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec : Francis Mailly, Vice-président, Affaires publiques (Québec), 514 891-2617, [email protected]