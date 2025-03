XUZHOU, Chine, le 9 mars 2025 /CNW/ - À l'occasion de la Journée internationale de la femme 2025, dont le thème est « Pour TOUTES les femmes et les filles : Droits. Égalité. Autonomisation », XCMG Machinery (« XCMG », SHE: 000425) partage des histoires inspirantes d'employées du monde entier afin d'honorer et de valoriser les femmes et les filles qui, dans un secteur dominé par les hommes, brisent l'écart entre les sexes grâce à des réalisations exceptionnelles et à un esprit pionnier.

Journée internationale de la femme 2025 : XCMG célèbre les histoires inspirantes des héroïnes, s'attaque à l'écart entre les sexes pour briser les frontières (PRNewsfoto/XCMG Machinery)

Işil Kanyilmaz, responsable marketing pour XCMG Turquie, a vu une petite équipe se transformer en une véritable société qui emploie de nombreuses personnes au cours des trois dernières années. Elle a remarqué que les femmes sont confrontées à des difficultés particulières dans les secteurs de la construction et des machines.

« Mon parcours chez XCMG a été synonyme de résilience, de détermination et de croissance, qu'il s'agisse de briser les stéréotypes ou de composer avec des environnements de travail à prédominance masculine. Néanmoins, être témoin de l'influence et des contributions que nous pouvons apporter dans ce domaine en constante évolution est également source d'immenses satisfactions. J'encourage toutes les jeunes femmes qui aspirent à travailler dans des secteurs majoritairement masculins à poursuivre leurs rêves et à ne pas avoir peur de le faire », a-t-elle déclaré.

La première participation de XCMG Turquie au salon Komatek 2024 a été un moment marquant pour l'entreprise. Kanyilmaz et son équipe se sont préparés à l'événement pendant plus de neuf mois et l'immense succès remporté a établi une nouvelle référence en matière d'excellence. Elle encourage les femmes de l'industrie à avoir confiance en leurs compétences et à savoir qu'elles sont capables de surmonter les obstacles et d'avoir une grande influence.

Karen Souza travaille pour XCMG Brésil depuis plus de trois ans. Elle a commencé comme analyste commerciale et occupe aujourd'hui le poste d'analyste commerciale internationale chargée de gérer les exportations du Brésil vers le Chili, la Colombie, la Guyane et les États-Unis. Elle a remporté le prix des 30 meilleurs employés en 2023 pour avoir géré les exportations record de l'entreprise.

Le fait de travailler dans une autre culture est extrêmement difficile, à commencer par la langue, et il a donc été très gratifiant pour moi de pouvoir améliorer ma communication en anglais. Cette expérience m'a également permis de participer à la saison 9 des apprentis de XCMG et à la formation mondiale. J'ai été enchanté par l'hospitalité des Chinois lors de ma visite en Chine et la technologie des usines de XCMG m'a émerveillé », a déclaré M. Souza.

Angela Gustiwong est une spécialiste du marketing chez XCMG Indonésie qu'elle a rejoint en juillet 2024. Elle a participé à la saison 9 du programme XCMG Apprentice et a remarqué qu'au-delà des connaissances techniques et de la compréhension des produits et des technologies de XCMG, le programme lui a permis de bénéficier d'un échange culturel et professionnel unique.

« Chez XCMG, nous reconnaissons les contributions inestimables de nos employées et nous nous engageons à promouvoir un environnement de travail inclusif et stimulant », a déclaré Mme Gustiwong. « XCMG maintient un niveau élevé de professionnalisme, indépendamment des différences culturelles. Que ce soit en Chine, en Indonésie ou dans n'importe quel autre pays, les employés doivent communiquer clairement, collaborer efficacement et faire preuve d'une solide éthique de travail. »

Déterminée à célébrer la diversité, à encourager la collaboration et à adopter des perspectives culturelles différentes, XCMG continue de dominer le secteur grâce à l'innovation, à l'efficacité et à l'unité mondiale.

