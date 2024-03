SHANGHAI, 9 mars 2024 /CNW/ - À l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme 2024, Shanghai Electric (SEHK:2727, PSE:601727) rend hommage aux contributions des femmes dans le secteur de la fabrication de matériel industriel et énergétique au cours de la dernière année en mettant de l'avant des initiatives de protection des droits, de soins de vie et de développement des compétences visant à créer un milieu de travail plus inclusif pour ses 15 000 employées, qui représentent 20 % de son effectif.

Dans le secteur manufacturier, l'innovation et la créativité sont essentielles. Selon les données de recherche de HR World, les femmes représentent environ le tiers de la main-d'œuvre dans le secteur manufacturier, allant des travailleurs des chaînes de production aux cadres d'entreprise. Grâce à leurs solides capacités de recherche en mécanique, à leurs impressionnantes compétences en matière d'interactions entre l'humain et la machine et à leur volonté de travailler fort et d'apprendre le plus possible, les femmes se sont révélées des employées exceptionnelles dans l'industrie de l'équipement. Chez Shanghai Electric, les employées représentent 20 % de l'effectif total, les ingénieures représentant 20,39 % de l'ensemble des ingénieurs et les dirigeantes représentant 27 % de l'ensemble des cadres.

Au cours des 12 derniers mois, la Société a révisé les contrats collectifs au profit du personnel féminin, a partagé des histoires de défis surmontés par les employées qui travaillent à distance ou à l'étranger, a organisé des ateliers sur l'égalité et l'autonomisation, et a encouragé les innovations techniques menées par des femmes en établissant 14 studios d'innovation, ouvrant la voie au développement exceptionnel d'environ 1 200 ingénieures dans l'industrie.

Soucieuse de créer un milieu de travail égalitaire, diversifié et inclusif pour les femmes, Shanghai Electric s'efforce d'encourager l'inclusion en prenant les mesures suivantes :

Protection des droits : optimiser les conditions des conventions collectives afin d'améliorer les droits et les avantages sociaux comme les allocations, les temps de repos, les vacances et la convalescence en lien avec la maternité; prévenir et mettre fin au harcèlement en milieu de travail à l'endroit des employées; offrir des mesures de protection contre les radiations aux employées enceintes; et assurer des possibilités de travail équitables avant l'âge légal de la retraite. En 2023, les syndicats de Shanghai Electric ont organisé dix discussions et séances de recherche sur les contrats spéciaux de protection des droits des employées.

Soins de la vie : fournir des espaces de repos aux femmes avant et pendant la grossesse et l'allaitement; offrir des conférences sur le maintien des droits et des activités de soulagement du stress; enrichir les passe-temps par des activités de lecture; et organiser des visites familiales et des camps d'été pour enfants afin d'atténuer la pression sur la famille.

: fournir des espaces de repos aux femmes avant et pendant la grossesse et l'allaitement; offrir des conférences sur le maintien des droits et des activités de soulagement du stress; enrichir les passe-temps par des activités de lecture; et organiser des visites familiales et des camps d'été pour enfants afin d'atténuer la pression sur la famille. Amélioration des compétences et des capacités professionnelles : Création de 14 studios de techniciens, dont six pour les femmes, afin de participer à l'innovation technique, à la résolution de problèmes et à des échanges techniques sur des projets clés, complexes et difficiles liés à la production et aux opérations de l'entreprise. Liu Xia, une travailleuse modèle au niveau nationale, a dirigé son studio en participant à plusieurs projets scientifiques et technologiques clés nationaux et municipaux de Shanghai . Elle a réalisé des percées dans la technologie de soudage de rotor de turbine à vapeur et a résolu des problèmes techniques auxquels les géants internationaux n'avaient pas trouvé de réponse. Les studios d'innovation pour les femmes servent de centres de talents qui améliorent la compétitivité des femmes très talentueuses, établissent un point de repère d'apprentissage pour les compétences techniques et l'innovation, et promeuvent une amélioration globale de l'enthousiasme et du niveau technique des employées, optimisant ainsi la structure des talents et améliorant continuellement la qualité de la main-d'œuvre féminine.

