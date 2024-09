Journée internationale de la démocratie - La FNCC-CSN rappelle l'importance des médias d'information

MONTRÉAL, le 14 sept. 2024 /CNW/ - La Journée internationale de la démocratie est soulignée dans le monde entier le 15 septembre de chaque année. La Fédération nationale des communications et de la culture (FNCC-CSN) profite de cette occasion pour insister sur l'importance de préserver les médias d'information, qui contribuent à une saine démocratie.

Les médias sont grandement affaiblis dans leur capacité à remplir leur mission, principalement ceux qui ont un mandat d'information. « Pourquoi ? En raison de l'effritement de leurs ressources vu la place de plus en plus grande prise par les géants du Web et l'accaparement des revenus publicitaires par ces derniers. On ne compte plus les réductions de personnel, les faillites et les fermetures. Pourtant, la circulation de l'information est essentielle à la démocratie et à la vitalité de nos communautés », déclare Annick Charette, présidente de la FNCC-CSN.

La présidente rappelle que l'indépendance des médias et le pluralisme de l'information sont deux éléments essentiels au respect du droit des citoyennes et des citoyens d'être informés adéquatement.

« Dans le contexte de l'érosion des salles de nouvelles que nous connaissons, que ce soit en télévision, à la radio ou en presse écrite et numérique, il faut renverser la tendance. Il n'y a pas de démocratie saine sans médias forts et il n'y a pas de contrepoids à la désinformation sans le labeur des travailleuses et travailleurs de l'information. Nos gouvernements ont un rôle à jouer. Nous avons lancé l'hiver dernier la campagne L'information, un bien public, qui propose des solutions structurantes. Les gouvernements peuvent facilement les mettre en œuvre », termine-t-elle.

