Journée internationale de l'alphabétisation - Pour des bibliothèques bien remplies

QUÉBEC, le 8 sept. 2019 /CNW Telbec/ - La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) est heureuse de renouveler son engagement envers la réussite éducative en soulignant la Journée internationale de l'alphabétisation. Cette année, la journée est célébrée mondialement sous le thème « Alphabétisation et multilinguisme », un énoncé inclusif et rassembleur.

La FCPQ est fière de promouvoir l'alphabétisation via son implication au sein du jury des bourses Je ne lâche pas je gagne ! et du conseil d'administration de la Fondation pour l'alphabétisation. À travers ses nombreux programmes, la Fondation encourage petits et grands à développer leur capacité à lire et à écrire et ainsi à participer à la vie en société.

Par ailleurs, la FCPQ se réjouit de l'augmentation de 33% du financement des bibliothèques scolaires, annoncé la semaine dernière à Québec en sa présence par le Premier ministre.

« Un livre neuf est un objet précieux qui ouvre les jeunes à un monde de découvertes et un contact précoce avec la lecture a un lien direct avec la réussite scolaire. J'encourage tous les parents à faire découvrir la magie des livres à leurs enfants dès le plus jeune âge. C'est un cadeau inestimable », estime Kévin Roy, président de la FCPQ.

Profil de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)

La FCPQ regroupe, depuis 45 ans, les comités de parents des commissions scolaires du Québec et soutient les parents bénévoles soucieux de la participation parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d'assurer la qualité de l'éducation offerte aux enfants.

SOURCE Fédération des comités de parents du Québec

Renseignements: Stéphanie Rochon, Responsable des communications, Téléphone : (418) 667-2432, Cellulaire : (581) 985-7137, Courriel : communications@fcpq.qc.ca

Related Links

www.fcpq.qc.ca