Journée internationale de l'alphabétisation - Les parents présents pour l'alphabétisation

QUÉBEC, le 8 sept. 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) est heureuse de renouveler son engagement envers la réussite éducative en soulignant la Journée internationale de l'alphabétisation.

La FCPQ est impliquée au sein du conseil d'administration de la Fondation pour l'alphabétisation et elle appuie son partenaire en participant à la promotion de sa soirée-bénéfice virtuelle, qui aura lieu ce soir. Les fonds recueillis lors de cette activité permettront à la Fondation de soutenir les Québécois, petits et plus grands, dans le développement de leur capacité à lire et à écrire.

« La dernière année a été difficile pour les jeunes qui apprennent à lire et à écrire. C'est important pour les parents de contribuer à réduire les écarts d'apprentissage. À la FCPQ, nous sommes fiers de soutenir la Fondation pour l'alphabétisation et de donner la chance à des membres de comités de parents d'assister à cet événement-bénéfice virtuel. »

Profil de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)

La FCPQ regroupe, depuis plus de 45 ans, les comités de parents de la majorité des centres de services scolaires et de commissions scolaires du Québec et soutient les parents bénévoles soucieux de la participation parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d'assurer la qualité de l'éducation offerte aux enfants.

