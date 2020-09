Les parents répondent présents

QUÉBEC, le 8 sept. 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) est fière de souligner son engagement envers l'alphabétisation des petits et grands à l'occasion de la Journée internationale de l'alphabétisation.

Cette année, en plus de son implication au conseil d'administration de la Fondation pour l'alphabétisation, la FCPQ s'associe à sa soirée-bénéfice virtuelle, qui aura lieu ce soir.

En appuyant son partenaire de longue date et en participant à la levée de fonds pour l'alphabétisation, la FCPQ donne également l'opportunité à des membres de comités de parents qu'elle représente d'assister à cette soirée qui promet d'être haute en couleur!

Au niveau mondial, la Journée est célébrée cette année en mettant l'accent sur l'enseignement et l'apprentissage de l'alphabétisation en période de crise due à la pandémie de COVID-19.

« Au Québec, comme partout dans le monde, la pandémie a créé des obstacles à la réussite et à la persévérance scolaire. C'est en travaillant ensemble, parents et acteurs de l'Éducation, que nous aurons une chance de contrer le décrochage et de s'assurer que l'Éducation occupe une place de premier plan dans notre société», estime Kévin Roy, président de la FCPQ.

Profil de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)

La FCPQ regroupe, depuis plus de 45 ans, les comités de parents de centres de services scolaires du Québec et soutient les parents bénévoles soucieux de la participation parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d'assurer la qualité de l'éducation offerte aux enfants.

SOURCE Fédération des comités de parents du Québec

Renseignements: Stéphanie Rochon, Responsable des communications, Téléphone : (418) 667-2432, Cellulaire : (581) 985-7137, Courriel : [email protected]

Liens connexes

www.fcpq.qc.ca