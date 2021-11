Journée du numérique en éducation 2021 - Le numérique : de plus en plus de possibilités d'apprentissage

QUÉBEC, le 5 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la troisième édition de la Journée du numérique en éducation, qui s'est déroulée aujourd'hui, plus de 4 000 membres du personnel enseignant et professionnel des réseaux d'éducation public et privé ainsi que des organisations autochtones en éducation ont pu se familiariser davantage avec le numérique à des fins pédagogiques. Signe de la pertinence de l'événement pour les réseaux, le ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge, accompagné du ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale et ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels, M. Éric Caire, a annoncé qu'une quatrième édition se déroulerait le 4 novembre 2022.

L'événement, qui s'est tenu en ligne, comptait 40 ateliers visant à permettre aux participantes et participants de tirer avantage du numérique, que ce soit en classe ou à distance, en plus de mieux les outiller pour former des citoyennes et citoyens éthiques à l'ère du numérique. Dans le but qu'un maximum de personnes bénéficie de ces apprentissages, le Ministère rendra disponibles la majorité des ateliers sur sa chaîne YouTube.

Lancement de Ma classe

Le ministre Roberge a également profité de l'événement pour procéder au lancement de Ma classe, la section authentifiée de l'École ouverte, la plateforme nationale de ressources éducatives numériques, qui sera déployée progressivement.

Cette plateforme innovante permettra au personnel scolaire et aux élèves de chercher, consulter, sauvegarder, créer et partager diverses ressources éducatives, par exemple, des textes, des images, des audios, des vidéos, des questionnaires et des devoirs. Les parents des élèves ne seront pas en reste puisque Ma classe leur permettra aussi de découvrir des ressources éducatives numériques, et de les sauvegarder et partager afin de participer à leur façon à la réussite éducative de leur enfant. Ma classe rassemble également des ressources acquises par des licences nationales, offertes par le Ministère pour le personnel scolaire et les élèves, par exemple celles de Curio (Radio-Canada), de Télé-Québec en classe et de CAMPUS de l'Office national du film du Canada (ONF).

Un guide de bonnes pratiques pour la production de ressources éducatives numériques de qualité, notamment en matière de qualité pédagogique, d'accessibilité, de droit d'auteur, de publicité, de sécurité de l'information, de protection des renseignements personnels, de diversité socioculturelle et d'égalité de genre, est mis à la disposition des utilisateurs.

« Nous avons fait des pas de géant dans l'utilisation du numérique à des fins pédagogiques. La popularité de la Journée du numérique en éducation témoigne de la volonté des enseignantes et enseignants d'utiliser efficacement ces nouveaux outils que l'on peut mettre au bénéfice de la pédagogie et des élèves. Le lancement de la plateforme nationale Ma classe indique à tout le réseau de l'éducation que le numérique est devenu un incontournable. J'invite le personnel scolaire, les élèves et les parents à visiter régulièrement la plateforme pour découvrir les fonctionnalités qui leur permettront de diversifier leurs interventions en situation d'apprentissage avec les élèves. Le numérique n'est plus seulement un mode de communication, il est un outil pédagogique au potentiel immense. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation

« Préparer, éduquer et accompagner les élèves sont de grandes responsabilités. Je vous remercie d'avoir été présents à cette Journée du numérique en éducation. Apprendre jeune à se cyberprotéger et à adopter des comportements sécuritaires et éthiques en ligne sont de saines habitudes à adopter pour exercer pleinement ses devoirs et ses responsabilités de citoyen et de citoyenne dans un monde de plus en plus numérique. Je vous exprime ma sincère reconnaissance pour votre engagement à l'égard de la réussite éducative et du développement de notre jeunesse. »

Éric Caire, ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale et ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels

Plusieurs ateliers présentés lors de cette troisième édition de la Journée du numérique en éducation seront disponibles pour un visionnement asynchrone sur la chaîne YouTube du Ministère.

La quatrième édition de la Journée du numérique en éducation se déroulera le 4 novembre 2022.

Page Web de l'événement : Journée du numérique en éducation

Plateforme Ma classe : https://ecoleouverte.ca/fr/

https://ecoleouverte.ca/fr/ Les ateliers de la troisième édition de la JNÉ seront bientôt disponibles. Pour visionner ou regarder de nouveau les ateliers de l'édition 2020: chaîne YouTube du ministère de l'Éducation .

