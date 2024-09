Journée des parcs nationaux 2024 - Une randonnée inspirante : venez vivre la nature humaine

QUÉBEC, le 4 sept. 2024 /CNW/ - À l'occasion de la 13e édition de sa traditionnelle Journée des parcs nationaux, le samedi 7 septembre 2024, venez rencontrer les équipes passionnées qui se sont engagées à relever les défis de conservation de nos milieux naturels et vous les faire découvrir.

Lors de cette journée, une activité commune est organisée dans l'ensemble des parcs nationaux du Québec. Accompagnez-les en randonnée sur les plus beaux sentiers du Québec, et laissez chaque équipe vous guider à travers l'histoire de son parc national. Il s'agit d'une randonnée commentée par un employé passionné du parc qui abordera entre autres ses coups de cœur, l'histoire de son parc national et les défis de conservation.

Les parcs nationaux vous offrent également la possibilité de faire plusieurs activités, que ce soit pour une randonnée pédestre telle que proposée, pour des activités guidées, pour la location d'équipements ou pour un séjour en nature. Venez explorer des milieux naturels et protégés extraordinaires à travers des activités qui font bouger, qui inspirent et qui font découvrir. Certains parcs ont également une programmation spéciale pour la journée du 7 septembre.

Le droit d'accès quotidien est gratuit lors de la Journée des parcs nationaux. Il est toutefois fortement recommandé de le réserver en ligne puisque les quantités sont limitées afin de respecter la capacité d'accueil des établissements et assurer à tous une expérience agréable et sécuritaire.

De plus, grâce à la Mesure d'accessibilité à la nature 2024-2025 du gouvernement du Québec, environ 320 personnes auront la chance de s'initier aux bienfaits de la nature lors de cet événement. Les autobus du partenaire Navette Nature feront des départs de Montréal et Québec vers plusieurs parcs nationaux des environs. À bord, des participants inscrits à travers des organismes œuvrant auprès des nouveaux arrivants, de familles en milieu défavorisé, de familles de personnes atteintes du cancer, de personnes en situation de handicap et de personnes appartenant à la communauté des personnes autochtones, noires et de couleur (PANDC) pourront se rendre dans un des parcs nationaux sélectionnés même s'ils n'ont pas de voiture ou autres moyens de transport. La Sépaq est fière de coordonner cette initiative.

Citations

« Les parcs nationaux sous la responsabilité de la Sépaq ont tout ce qu'il faut pour tomber en amour avec la nature. L'activité en plein air rime non seulement avec plaisir et détente, mais aussi avec santé et saines habitudes de vie. Chacun des 23 parcs nationaux est unique, de par son histoire, sa faune et sa flore préservés. Profitez de cette journée d'accès gratuit pour partir à la découverte d'un de ces joyaux québécois le 7 septembre prochain. »

Martin Soucy, Président-directeur général, Sépaq

« Nous avons la chance au Québec d'avoir accès à de magnifiques territoires nature qui font partie de notre patrimoine collectif et représentent un précieux héritage. Cette journée annuelle des parcs nationaux du Québec permet à la population d'y accéder gratuitement, de les découvrir et de venir expérimenter les bienfaits du plein air sur la santé physique et mentale. Je vous invite à venir profiter de cette occasion pour bouger à l'extérieur en famille ou entre amis !»

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

Pour la programmation complète : https://www.sepaq.com/pq/journee-des-parcs-nationaux.dot?language_id=2

SOURCE Société des établissements de plein air du Québec

Source : Olivia Jacques, Conseillère en relations avec les médias, Sépaq, 367 995-4930, [email protected]