Journée des parcs nationaux 2022 - Une nature généreuse tout près de chez-soi

QUÉBEC, le 6 sept. 2022 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la 12e édition de sa traditionnelle Journée des parcs nationaux, la Sépaq invite les Québécoises et les Québécois le samedi 10 septembre 2022 à redécouvrir et à s'approprier l'un de ces territoires naturels protégés à proximité de chez-eux.

Dispersés à travers les régions du Québec, les parcs nationaux se distinguent tous les uns des autres par leur signature naturelle singulière. Chacun peut revendiquer sa préférence et sa fierté envers le parc national ancré dans son coin de pays et impliqué dans sa communauté. Une nature généreuse si proche.

Les équipes de chaque établissement ont concocté une programmation spéciale pour souligner la Journée des parcs nationaux : rencontres avec des gardes-parc naturalistes, ateliers thématiques sur la faune et la flore, activités liées à l'histoire et la richesse du territoire, stations de découverte, rallyes, contes et légendes… Une belle façon de faire connaître les plus beaux joyaux naturels du Québec, ainsi que leurs impacts positifs sur la santé physique et mentale des visiteurs.

Comme à l'habitude, le droit d'accès quotidien est gratuit lors de la Journée des parcs nationaux. Il est toutefois fortement recommandé de le réserver en ligne puisque les quantités sont limitées afin de respecter la capacité d'accueil des établissements et assurer à tous une expérience agréable et sécuritaire.

« Les parcs nationaux ont été des destinations très prisées au cours des deux dernières années. Ils ont offert à la population des lieux d'évasion, de bien-être et des expériences de plein air mémorables. Je salue à nouveau la qualité du travail réalisé par nos employés dans un contexte très particulier. La Journée des parcs nationaux est aussi l'occasion de leur tirer mon chapeau et de souligner leur engagement à transmettre avec passion leur amour de ces territoires aux Québécoises et au Québécois », a souligné le président-directeur général de la Sépaq, M. Jacques Caron.

Pour la programmation complète : sepaq.com/journeedesparcs

