Journée des parcs nationaux 2021 - Une invitation à découvrir l'envers du décor

Les destinations plein air ont la cote depuis le début de la pandémie. Des dizaines de milliers de personnes ont découvert ou redécouvert le plaisir de jouer dehors et tous les bienfaits sur la santé qui en découlent. Dans les parcs nationaux, on retrouve des gens dont le travail est spécifiquement de veiller à la conservation de ces milieux naturels accueillants. Leur tâche est aussi importante que passionnante.

Lors de la Journée des parcs nationaux, outre l'éventail d'activités régulières, différentes possibilités s'offriront aux visiteurs pour rencontrer ces gardiens de la nature. Une belle façon de se sensibiliser aux différents enjeux auxquels font face ces territoires qui sont parmi les plus beaux joyaux naturels du Québec.

Au sommet d'une montagne, sur le bord d'une rivière ou au détour d'un sentier, des gardes-parc naturalistes et des responsables de la conservation se feront un plaisir de vous révéler l'envers du décor d'un parc national. Selon les établissements, différents parcours ou rallyes en autonomie permettront aussi d'en apprendre plus sur la faune et la flore environnante, tout en s'amusant.

Alors, que ce soit « Sous les roches géantes » du parc national de la Jacques-Cartier, avec le « Vénérable du sommet » au parc national des Hautes-Gorge-de-la-Rivière-Malbaie, à travers le « Laboratoire à ciel ouvert » du parc national des Îles-de-Boucherville, au cœur de la « Vallée des rois » au parc national de la Gaspésie, en découvrant « Pourquoi les loups? » au parc national du Mont-Tremblant ou les secrets des « Neuf bleuets pour une tarte » du parc national des Monts-Valin, les parcs nationaux de la Sépaq vous ont préparé quelque chose de différent pour cette journée spéciale.

Comme à l'habitude, le droit d'accès quotidien est gratuit lors de la Journée des parcs nationaux. Il faut toutefois le réserver en ligne puisque les quantités sont limitées afin de respecter la capacité d'accueil des établissements et assurer à tous une expérience agréable et sécuritaire en temps de pandémie.

Citations

« Les parcs nationaux de la Sépaq ont connu un achalandage historique au cours de la dernière année. Je suis fier que la population québécoise s'approprie ces trésors naturels qui lui appartiennent et qu'ils en tirent le meilleur. La Journée des parcs nationaux de la Sépaq est une occasion supplémentaire de faire une immersion dans ces espaces protégés exceptionnels et de rappeler l'importance d'en prendre le plus grand soin », a déclaré le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Pierre Dufour.

« Le travail de nos équipes pour s'assurer que les visiteurs vivent une expérience mémorable est admirable. Il me fait particulièrement plaisir que les efforts importants de conservation réalisés dans nos parcs nationaux soient mis de l'avant lors de cette journée spéciale. J'espère que chacun en profitera pour approfondir ses connaissances sur ces territoires uniques, sur leur faune et sur leur flore fascinantes », a ajouté le président-directeur général de la Sépaq, M. Jacques Caron.

Pour la programmation complète : https://www.sepaq.com/pq/journee-des-parcs-nationaux.dot

SOURCE Société des établissements de plein air du Québec

Renseignements: Simon Boivin, Responsable des relations avec les médias, Sépaq, 418 254-9314, [email protected]

Liens connexes

https://www.sepaq.com/