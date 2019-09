Journée des parcs nationaux 2019 - Inauguration de la nouvelle Zizanie-des-Marais à Plaisance

Après avoir été détruite par les eaux et le vent lors des inondations de 2017, la Zizanie-des-Marais, un trottoir flottant d'une longueur de 400 mètres, la grande vedette du parc national de Plaisance, est de retour. Attrait touristique important de la région, la Zizanie-des-Marais est non seulement un endroit prisé par les photographes, mais aussi par les amateurs de la faune et de la flore. Il s'agit du parfait emplacement pour vivre une immersion au milieu d'un marais riche de vie, au pays des jardins flottants.