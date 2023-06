Journée des micro-, petites et moyennes entreprises : des entrepreneurs au cœur de nos communautés

QUÉBEC, le 27 juin 2023 /CNW/ - En cette Journée des micro-, petites et moyennes entreprises (MPME), le ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Christopher Skeete, tient à souligner la contribution exceptionnelle des MPME au développement économique et social du Québec.

Cette journée a été décrétée par l'Organisation des Nations Unies (ONU) en 2017, afin de reconnaître la contribution de ces entreprises à l'économie et les retombées positives de leurs activités sur les communautés. Le Québec a reconnu cette initiative par un vote unanime à l'Assemblée nationale, en juin 2021.

Les MPME représentent l'ensemble des entreprises de moins de 250 employés. Présentes dans tous les secteurs d'activité et dans toutes les régions, elles sont responsables de la grande majorité des emplois du secteur privé et de près du tiers de la valeur des biens exportés du Québec. Elles offrent aussi aux donneurs d'ordres des solutions et des produits faits ici. Plusieurs d'entre elles sont des modèles de créativité et d'innovation, et contribuent à notre rayonnement international.

Citations :

« Les entrepreneurs des micro-, petites et moyennes entreprises sont au cœur de notre écosystème entrepreneurial. Leur apport à l'économie et à la société est significatif. Ils accroissent notre richesse collective et participent au développement durable de nos communautés. En cette journée de reconnaissance, célébrons le talent des gens d'affaires derrière ces entreprises névralgiques! »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Pour cette Journée des micro-, petites et moyennes entreprises, prenons le temps de saluer et de reconnaître l'apport énorme des personnes à la tête de ces entreprises. Réelle colonne vertébrale de notre économie, ces entrepreneurs contribuent à la prospérité actuelle et future de toutes les régions du Québec. Merci! »

François Vincent, vice-président de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante pour le Québec

Faits saillants :

Au Québec, les MPME se répartissent de la façon suivante :

o les microentreprises (de 1 à 4 employés) représentent 56,3 % des MPME;



o les petites entreprises (de 5 à 49 employés), 39,2 %;



o les moyennes entreprises (de 50 à 249 employés), 3,9 %.

Selon l'ONU, elles représentent à l'échelle mondiale 90 % des entreprises et sont responsables de 50 % du produit national brut.

