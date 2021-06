Journée des finissants 2021 : une vague de félicitations et de reconnaissance bien méritées - Célébrons nos finissants!

MONTRÉAL, le 15 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le Réseau québécois pour la réussite éducative (RQRÉ), Alloprof et Télé-Québec s'unissent pour une deuxième année consécutive pour célébrer la Journée des finissants 2021, qui a lieu le 18 juin, afin de rendre hommage en grand aux finissants et d'inviter la société québécoise à les féliciter de cet accomplissement formidable qu'est l'obtention d'un diplôme ou le passage d'un cycle à un autre.

Un moment déterminant pour de nombreux jeunes au Québec

Chaque année, au printemps, ce sont des milliers de jeunes qui terminent avec fierté leur parcours du primaire, du secondaire, de l'éducation aux adultes, leurs formations professionnelles, collégiales ou universitaires. Ces finissants qui bâtiront le Québec de demain sont alors portés par une vague de félicitations et de reconnaissance de leurs proches.

Depuis l'an dernier, cette période est différente. Les célébrations de ce moment charnière de la vie des jeunes ont été chamboulées. Il est important de prendre le temps de leur rendre hommage et de souligner, ensemble, leur résilience, leur persévérance et leur capacité d'adaptation, en plus de leur diplomation. Malgré les défis inhérents aux multiples changements dans les mesures sanitaires, malgré cette année scolaire à nouveau transformée, nos jeunes ont su relever leurs manches et atteindre cette étape importante d'une vie.

Gabrielle, Lydia et Pascal : une histoire qui leur est propre, des défis personnels, mais ils ont en commun leur réussite et leur diplôme

Ils viennent des quatre coins du Québec et ont la fierté d'avoir obtenu leur diplôme et/ou de passer d'un cycle à un autre. Ils ont chacun un parcours bien spécifique et des motivations qui leur appartiennent. Gabrielle, 17 ans, vient de terminer son secondaire dans le Nord-du-Québec. Lydia, une jeune maman de 20 ans qui vit en Estrie, a obtenu quant à elle, en quelques mois seulement, son test d'équivalence de niveau de scolarité et a commencé un diplôme d'études professionnelles en secrétariat. Enfin, Pascal, 40 ans, vient de finir son programme en audioprothèse à Montréal.

Ils reconnaissent que la dernière année fut difficile, apportant son lot de défis et que la motivation fut alors parfois mise à rude épreuve. Toutefois, ils retirent une énorme fierté de leur réussite et de ce qu'ils ont ainsi accompli et ont le même message à véhiculer : il est important de persévérer et de ne pas lâcher!

Rendons tous ensemble hommage aux jeunes

Le Réseau québécois pour la réussite éducative, Alloprof et Télé-Québec invitent les parents, grands-parents, amis, employeurs à féliciter les finissants de leur entourage et à leur communiquer ainsi tout leur soutien et toute leur admiration.

Le 18 juin, honorons et célébrons nos finissants en grand! Puisque chaque geste compte, chaque message fera chaud au cœur. La société québécoise est ainsi encouragée à souligner cet accomplissement avec un jeune finissant :

-- Sur vos réseaux sociaux, publiez votre photo de diplômé et taguez un finissant 2021 pour le féliciter, en utilisant le mot-clic #fiersdenosfinissants.

« Nous sommes heureux de nous regrouper à nouveau cette année pour rendre hommage aux finissants. Une journée juste pour eux, pour créer une vague de félicitations afin qu'ils continuent la tête haute. C'est l'occasion de les encourager et de leur dire que nous sommes à leurs côtés. Le 18 juin, réunissons-nous pour la Journée des finissants et rappelons à nos jeunes que nous sommes fiers d'eux, que nous les félicitons collectivement de cette réussite formidable qu'est le passage d'un cycle à un autre et l'obtention d'un diplôme. »

- Les instigateurs de la Journée des finissants

« Les jeunes sont remarquables et ne cessent de nous impressionner. Malgré tous les défis qu'ils rencontrent, ils continuent de croire en leur rêve, grâce à leur grande persévérance. Je suis très fier d'eux et j'invite tous les Québécoises et Québécois à se joindre au mouvement le 18 juin prochain pour féliciter nos finissants, de tous les cycles pour ce grand accomplissement. Montrons-leur à quel point le Québec est fier d'eux! »

- Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation

« En cette Journée des finissants, j'invite toute la population à prendre le temps de souligner les efforts remarquables qu'ont accomplis nos étudiants en cette année difficile et à célébrer leur réussite et leur persévérance. Rappelons toute l'importance que prend le soutien et la reconnaissance de ces jeunes pour leur motivation et leur confiance en leurs capacités. L'avenir est devant eux et nous devons leur dire haut et fort. »

- Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur

À propos de la Journée des finissants

La Journée des finissants est un mouvement initié par le Réseau québécois pour la réussite éducative en partenariat avec Alloprof et Télé-Québec et en est à sa deuxième édition. La première édition avait permis de mobiliser près de 200 organisations en déclarant officiellement la toute première Journée des finissants. La Journée des finissants, c'est la création d'un rituel sociétal, par la mise en œuvre d'une grande célébration collective, à laquelle tous les Québécoises et Québécois sont conviés. Par cette journée, c'est la voix de toute la société qui s'ajoute aux initiatives et aux célébrations du milieu scolaire.

À propos du Réseau québécois pour la réussite éducative

Le Réseau québécois pour la réussite éducative est le fruit de la volonté de ses membres, les Instances régionales de concertation en persévérance scolaire et en réussite éducative, de travailler de façon concertée et collective et de développer un réseau efficient qui répond à leurs besoins. Riches d'un savoir-faire, d'une expertise reconnue et d'une capacité indéniable à mobiliser les forces vives d'un milieu en faveur de la persévérance scolaire et de la réussite éducative, les IRC agissent collectivement au sein d'un espace interrégional depuis 2005. Le Réseau coordonne les Journées de la persévérance scolaire.

À propos d'Alloprof

Alloprof engage les élèves du Québec et leurs parents dans la réussite éducative en leur offrant

gratuitement des services de soutien scolaire professionnels et stimulants. Cette année, l'organisme aura aidé plus de 700 000 élèves et parents. L'organisme est soutenu par de nombreux et généreux partenaires, dont le gouvernement du Québec, Rio Tinto, la Fondation familiale Trottier, la Fondation Desjardins, la Fondation de la famille Pathy, la Fondation Énergie Valero, la Banque Nationale, RBC Banque Royale, la Caisse de dépôt et placement du Québec, la Fondation Préfontaine-Hushion, Rogers, SNC-Lavalin, Télé-Québec, Hydro-Québec et Ubisoft. Pour voir l'ensemble des partenaires, cliquez ici.

À propos de Télé-Québec

Télé-Québec est le média public à vocation éducative et culturelle du Québec. Multiplateforme, Télé-Québec propose une programmation unique qui a pour but de cultiver le goût du savoir, de favoriser l'acquisition de connaissances, de susciter la réflexion, de promouvoir la vie artistique et culturelle d'ici ainsi que de refléter les réalités régionales et la diversité du Québec. Outre son siège social établi à Montréal, la Société compte 10 bureaux régionaux. Que ce soit sur son site Web ou avec son application, Télé-Québec propose tous ses contenus vidéo sur tous les écrans, et ce, gratuitement. On peut suivre Télé-Québec sur Facebook, Twitter et Instagram. telequebec.tv

SOURCE Réseau québécois pour la réussite éducative

Renseignements: Malika Paradis, TACT, Cellulaire : 418 933-2593, [email protected]

Liens connexes

https://reussiteeducative.quebec/