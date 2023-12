Journée des cadres scolaires - Les cadres scolaires du réseau public d'éducation : engagés.es pour la réussite

QUÉBEC, le 7 déc. 2023 /CNW/ - En cette Journée des cadres scolaires, laquelle se déroule sur le thème « Engagés.es pour la réussite », la Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) tient à profiter de ce moment privilégié pour souligner sa grande appréciation de la contribution et du précieux travail effectué par les cadres scolaires du réseau public d'éducation. De fait, ceux-ci font preuve d'une grande agilité pour orchestrer toutes les actions nécessaires afin de rendre notre réseau scolaire plus performant, plus efficace et plus efficient. Les cadres scolaires sont toutes et tous engagés.es dans un seul but : la réussite des élèves!

« Je tiens à saluer respectueusement l'implication et le professionnalisme des cadres scolaires notamment au regard de leur capacité à influencer et à mobiliser leurs équipes. Leur apport est vraiment précieux! Peu importe leur rôle, les cadres scolaires sont constamment à la recherche de solutions pour assurer le bon fonctionnement de leur secteur d'activités. C'est d'ailleurs avec beaucoup d'ardeur qu'ils relèvent les défis au quotidien et qu'ils parviennent à mettre en place des conditions optimales dans l'organisation des services, le déploiement d'interventions ciblées de même que dans la gestion équitable et écoresponsable des ressources dont ils sont responsables. Je salue leur engagement indéfectible et l'ensemble des actions qu'ils posent au profit de la réussite des élèves. », a déclaré madame Caroline Dupré, présidente-directrice générale de la FCSSQ.

Ensemble, soulignons l'expertise et l'excellence des réalisations des gestionnaires du réseau public d'éducation œuvrant au sein d'un centre administratif, d'un centre de formation professionnelle, d'éducation des adultes, d'un service aux entreprises, d'une école primaire ou secondaire. Ces travailleurs de l'ombre sont essentiels à la réussite de nos élèves!

