Journée des cadres scolaires - Les cadres scolaires du réseau public d'éducation, en action pour la réussite

QUÉBEC, le 5 déc. 2024 /CNW/ - En cette Journée des cadres scolaires, la Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) tient à souligner sa gratitude envers la contribution significative des cadres scolaires du réseau public d'éducation, toutes et tous engagés pour la réussite éducative.

« Je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance à l'égard de l'engagement indéfectible des cadres scolaires du réseau envers la mission éducative. Leur dévouement et l'ensemble des actions qu'ils posent afin de favoriser la réussite constituent une source d'inspiration. Ils jouent un rôle important dans la mise en œuvre de stratégies administratives et éducatives innovantes au service de la réussite des élèves. De fait, grâce à leur leadership et leur vision, les cadres scolaires créent des environnements propices à l'apprentissage, au développement et au bien-être des élèves et du personnel. Je remercie sincèrement chacune et chacun d'entre eux pour la rigueur et l'excellence avec lesquelles ils accomplissent leur travail. », a déclaré madame Caroline Dupré, présidente-directrice générale de la FCSSQ.

Ensemble, soulignons l'excellence de ces gestionnaires œuvrant au sein des centres administratifs, de formation professionnelle, d'éducation des adultes ainsi que dans les écoles primaires et secondaires. Leur dévouement mérite d'être reconnu et souligné!

