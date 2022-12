Journée des cadres scolaires - L'expertise des cadres scolaires, au cœur du bien-être et de la réussite du personnel et des élèves du réseau public d'éducation

QUÉBEC, le 1er déc. 2022 /CNW Telbec/ - La Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) tient à témoigner toute sa reconnaissance à l'égard du travail admirable des cadres scolaires à l'occasion de la Journée des cadres scolaires, laquelle se tient le 1er décembre, partout au Québec, sur le thème « De terrain et d'avant-garde ».

« Je tiens à rendre hommage aux cadres scolaires pour l'engagement, le professionnalisme et l'agilité dont ils font preuve au quotidien afin de relever les nombreux défis qui se présentent à eux. Que ce soit au sein d'un centre administratif, d'un centre de formation professionnelle, d'éducation des adultes, d'un service aux entreprises, d'une école primaire ou secondaire, leur rôle en matière de conseil, de soutien, d'encadrement, de gestion administrative et pédagogique est indéniable et essentiel. Dynamiques et rigoureux, disponibles et à l'écoute, ils sont toujours à la recherche de solutions novatrices pour assurer la concertation, la communication et la mobilisation du personnel, dans le but d'assurer la réussite tant au niveau professionnel qu'éducatif. Les cadres scolaires accomplissent un travail remarquable! », a déclaré Mme Caroline Dupré, présidente-directrice générale de la FCSSQ.

Initiée par l'Association québécoise des cadres scolaires, cette journée a été mise en place en 2021 afin de mettre en valeur les réalisations et l'expertise des gestionnaires de réseau public d'éducation.

La FCSSQ regroupe l'ensemble des centres de services scolaires francophones du Québec ainsi que le Centre de services scolaire du Littoral. Les centres de services scolaires veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. La FCSSQ offre à ses membres des services en relations du travail, en ressources matérielles et informationnelles, financement, transport scolaire, formation professionnelle, services éducatifs aux jeunes et aux adultes, et de la formation. Conjointement avec le MEQ, la Fédération coordonne et dirige la négociation des matières nationales sectorielles des conventions collectives.

