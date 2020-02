Journée des approvisionneurs municipaux 2020 - L'intelligence en approvisionnement au service des citoyennes et des citoyens!

MONTRÉAL, le 4 févr. 2020 /CNW Telbec/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) convie le milieu municipal à la Journée des approvisionneurs municipaux (JAM) 2020, le seul événement au Québec spécifiquement dédié aux gestionnaires, employées et employés occupant des fonctions en approvisionnement et en gestion contractuelle dans le monde municipal.

La huitième édition de ce rendez-vous phare, conçu pour et par les approvisionneurs municipaux, se tiendra le 21 mai prochain au Palais des congrès de Montréal, en marge des Assises 2020 de l'UMQ.

Cette année encore, le comité organisateur de la JAM a concocté une programmation riche et variée, qui se bonifiera au cours des prochaines semaines. Des conférences sur des enjeux d'actualité en approvisionnement et en gestion contractuelle seront présentées, dont :

Les différents outils d'aide aux approvisionneurs municipaux : outils de rédaction, les outils méconnus;

Les pratiques d'approvisionnement responsable;

Les stratégies d'approvisionnement;

Le partage d'expérience de la Ville de Montréal sur le système de pondération des offres avec discussion et négociation;

Les « Appropos » (ateliers de travail).

La JAM 2020 pourra par ailleurs compter sur la présence de plusieurs experts, conférencières et conférenciers de marque, dont :

M e Marc Chidiac , avocat chez Therrien Couture Jolicoeur ;

, avocat chez ; M e Sébastien Laprise, avocat et associé chez Langlois avocats;

Sébastien Laprise, avocat et associé chez Langlois avocats; M e Stéphane Lépine, associé chez Therrien Couture Jolicoeur ;

Stéphane Lépine, associé chez ; Mme Anne-Marie Saulnier , directrice de l'Espace québécois de concertation sur les pratiques d'approvisionnement responsable (ECPAR).

L'événement sera également l'occasion de décerner le Prix « Coup de Cœur JAM », afin de souligner l'initiative et l'innovation dans le développement de la fonction d'approvisionneur municipal.

La JAM 2020 est organisée en collaboration avec la Corporation des officiers municipaux agréés du Québec (COMAQ). Les personnes souhaitant participer à l'événement qui réserveront leur place avant le 20 mars prochain bénéficieront d'un tarif préférentiel de 5 % sur l'inscription hâtive.

La programmation est disponible sur le site Web de l'UMQ.

