Assises 2025 de l'UMQ - Le rendez-vous incontournable des municipalités

MONTRÉAL, le 12 mai 2025 /CNW/ - C'est sur le thème « Nous sommes » que se tiendront les assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) sous la coprésidence de Mme Geneviève Dubois, mairesse de Nicolet et de Mme Christine Poirier, conseillère municipale à la ville de Laval. Ce rendez-vous phare pour le milieu municipal, qui se déroulera du 14 au 16 mai prochains au Centre des congrès de Québec, réunira plus de 1 500 élues et élus, gestionnaires municipaux et partenaires de toutes les régions du Québec.

La Commission des Assises 2025 a élaboré une programmation riche et diversifiée, taillée sur mesure pour répondre aux besoins des municipalités. L'UMQ offrira notamment aux déléguées et aux délégués plus d'une douzaine de conférences et tribunes sur des enjeux d'actualité prioritaires pour le milieu municipal. Ceux-ci pourront également découvrir les projets finalistes du mérite Ovation municipale, par le biais du Pavillon de l'innovation municipale.

Plusieurs conférencières et conférenciers de prestige se succèderont sur cette tribune de choix. L'UMQ accueillera notamment :

M. François Legault, premier ministre du Québec;

Mme Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales du Québec;

M. Marc Tanguay , chef de l'opposition officielle à l'Assemblée nationale du Québec;

, chef de l'opposition officielle à l'Assemblée nationale du Québec; Mme Ruba Ghazal , cheffe du deuxième groupe d'opposition à l'Assemblée nationale du Québec;

, cheffe du deuxième groupe d'opposition à l'Assemblée nationale du Québec; M. Paul St-Pierre Plamondon , chef du troisième groupe d'opposition à l'Assemblée nationale du Québec;

, chef du troisième groupe d'opposition à l'Assemblée nationale du Québec; Mme Kim Thúy, écrivaine et conférencière;

M. Guy Cormier , président et chef de la direction, mouvement Desjardins;

, président et chef de la direction, mouvement Desjardins; Mme Bicha Ngo , présidente-directrice générale d'Investissement Québec;

, présidente-directrice générale d'Investissement Québec; Mme Martine Hébert, sénatrice et déléguée du Québec à Chicago et New York de 2019 à 2024;

et de 2019 à 2024; Mme Christine St-Pierre , ministre des Relations internationales et de la Francophonie de 2014 à 2018.

Les représentants des médias qui souhaitent couvrir les Assises 2025 doivent communiquer à l'avance avec madame Léa Carrière, conseillère aux relations médias (cellulaire : 438-827-4560, courriel : [email protected]).

HORAIRE

La programmation détaillée des Assises 2025 est disponible https://assises2025.evenementumq.ca/assises2025.

Source : Direction des communications et du marketing, Union des municipalités du Québec ; Renseignements : Léa Carrière, Conseillère aux relations avec les médias, T. 438.827.4560, [email protected]