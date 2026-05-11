Journée de reconnaissance policière - Sept policiers et un citoyen de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean honorés pour leurs interventions exceptionnelles

QUÉBEC, le 11 mai 2026 /CNW/ - Le vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, M. Ian Lafrenière, a remis des Médailles pour action méritoire au caporal William Fradette et aux agents du Service de police de Saguenay William Théberge, Kevin Martin, Yan Savard, Alice Potvin, Alexandra Gagnon et Clara Julien, ainsi qu'une Citation d'honneur à M. Pierre-Luc Lemieux lors de la Journée de reconnaissance policière, tenue aujourd'hui à l'École nationale de police du Québec.

Le 4 août 2025, les quatre policiers et trois policières ont procédé à l'évacuation des résidents d'un immeuble de trois logements en flammes avant l'arrivée du service des incendies, alors que le 3 mai 2025, M. Lemieux a porté secours à deux occupants d'une petite embarcation emportée par le courant près d'un barrage dans le secteur de Laterrière.

Citations :

« La Journée de reconnaissance policière est l'occasion de mettre en valeur tout le courage et la bravoure dont font preuve les hommes et les femmes qui revêtent l'uniforme chaque jour pour protéger et servir leurs concitoyens, mais aussi de souligner les gestes héroïques de citoyens qui n'ont pas hésité à prendre des risques pour venir en aide à autrui. Je salue aujourd'hui les sept agents qui ont aidé six personnes, dont un bébé, à sortir d'un immeuble en feu. Vos actions ont contribué à éviter le pire. Ma reconnaissance s'adresse aussi au citoyen Pierre-Luc Lemieux qui, en manœuvrant son kayak dans des conditions périlleuses, a secouru un homme en détresse près d'un barrage. Sa bravoure et sa détermination sont dignes de mention. »

Ian Lafrenière, vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

« Je tiens à souligner le courage et le dévouement exemplaires de ces policiers et de ce citoyen qui, par leurs gestes, ont changé le cours des choses dans des situations critiques. Leur sang-froid, leur sens du devoir et leur engagement dans la sécurité des autres sont une grande source de fierté pour nous tous. Les distinctions qui leur sont remises sont plus que méritées et témoignent de la portée exceptionnelle de leurs actions. »

Nancy Guillemette, adjointe gouvernementale du ministre délégué aux Régions (Saguenay-Lac-Saint-Jean) et députée de Roberval

« Bravo, mais surtout merci à M. Pierre-Luc Lemieux, de Saguenay, qui a fait preuve de sang-froid et de courage en mettant sa propre vie en jeu afin de sauver celle d'une personne en détresse. Il est la preuve que les policiers ont un sens du devoir aiguisé et qu'ils sont engagés dans le bien-être de la population, et ce, même lorsqu'ils ne sont pas en service. »

Yannick Gagnon, député de Jonquière

Faits saillants :

Deux Croix de bravoure, vingt-neuf Médailles pour action méritoire et six Citations d'honneur ont été décernées lors de la cérémonie du 11 mai 2026.

Les récits des actes de bravoure et les photos des récipiendaires sont diffusés sur les pages de médias sociaux du ministère de la Sécurité intérieure et sur Québec.ca.

Depuis 1972, 172 Croix de bravoure, 490 Médailles pour action méritoire, 35 Médailles de dévouement et 245 Citations d'honneur ont été décernées par le gouvernement du Québec à des policiers et policières ainsi qu'à des citoyens et citoyennes.

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Journée de reconnaissance policière

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SOURCE Cabinet du vice-premier ministre et ministre de la Sécurité intérieure

Source : Maxime Tardif, Attaché de presse, Cabinet du vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, 819 444-7064, [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité intérieure, 418 646-6777, poste 30274, [email protected]