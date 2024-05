Journée de la valorisation du personnel scolaire - En éducation, chaque rôle est principal

QUÉBEC, le 28 mai 2024 /CNW/ - En cette Journée de la valorisation du personnel scolaire, la Fédération des centres de services scolaires du Québec réaffirme son engagement à soutenir et à promouvoir l'excellence dans nos écoles, tout en reconnaissant l'importance cruciale du personnel scolaire dans la réalisation de cette mission. Elle incarne un moment de gratitude envers celles et ceux qui se dévouent au bien-être, à la sécurité et à la réussite éducative de tous les élèves.

« Je souhaite exprimer toute ma reconnaissance envers le personnel des écoles, des centres de formation professionnelle, des centres d'éducation des adultes et des secteurs administratifs des centres de services scolaires. Qu'ils occupent un rôle éducatif, administratif, de gestion ou de soutien, ces individus travaillent au quotidien pour créer des environnements d'apprentissage et de travail accueillants, inclusifs, sains et sécuritaires. Leur dévouement inlassable vise à créer les conditions propices au développement du plein potentiel de plus d'un million d'élèves, garantissant ainsi leur réussite éducative. Je leur adresse mes plus sincères remerciements pour leur contribution! », s'est exprimé la présidente-directrice générale de la FCSSQ, Mme Caroline Dupré.

À propos de la FCSSQ

La FCSSQ regroupe l'ensemble des centres de services scolaires francophones du Québec ainsi que le Centre de services scolaire du Littoral. Les centres de services scolaires veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. La FCSSQ offre à ses membres des services en relations du travail, en ressources matérielles et informationnelles, financement, transport scolaire, formation professionnelle, services éducatifs aux jeunes et aux adultes, des services juridiques et de la formation. Conjointement avec le MEQ, la FCSSQ coordonne et dirige la négociation des matières nationales sectorielles des conventions collectives.

