OTTAWA, ON, le 18 nov. 2025 /CNW/ - Le jeudi 20 novembre 2025, Jacqueline Friedland, directrice administrative, Centre d'évaluation du risque et d'intervention, et Theresa Hinz, directrice administrative, Politiques et Réponse aux risques au Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF), feront un point de presse technique à l'intention des médias sur les publications qui seront diffusées lors de la Journée de la quatrième Publication trimestrielle de 2025 du BSIF.

Les publications suivantes seront diffusées :

Consultation sur la version à l'étude de la ligne directrice Normes de fonds propres (NFP) (2027)

Version finale de la ligne directrice Test du capital minimal (TCM) (2026)

Retrait ou suppression de documents du répertoire de consignes du BSIF

Renouvellement du Cadre de surveillance (RCS) - rapport sur l'examen postérieur à la mise en œuvre

Observations tirées des relevés sur les risques climatiques de 2025 et révision des relevés

Quoi : Point de presse technique (les propos pourront être attribués à leurs auteurs)

Date et heure : Jeudi 20 novembre 2025, de 10 h à 10 h 45 (HE)

Où : Sur Zoom

Inscription : Les journalistes peuvent s'inscrire à ce point de presse en envoyant un courriel à l'adresse [email protected] d'ici le 19 novembre 2025 à 17 h (HE). Ils recevront informations de connexion à la vidéoconférence après l'inscription.

