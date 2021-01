Journée de l'alphabétisation familiale - Le gouvernement du Québec souligne l'importance de l'apprentissage de la lecture pour le développement du plein potentiel des enfants

QUÉBEC, le 27 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Pour réaffirmer l'importance de l'apprentissage de la lecture dans le développement du plein potentiel des enfants, le ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge, et le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, ont tenu à souligner aujourd'hui la Journée de l'alphabétisation familiale.

Les ministres profitent de cette journée pour rappeler à quel point le rôle des parents et de l'entourage des enfants est important dans l'apprentissage de la lecture et le développement du plein potentiel des enfants. De plus, pour cette occasion, bon nombre de bibliothèques et d'organismes ont prévu diverses activités de lecture, notamment la lecture virtuelle d'un conte.

Citations :

« La lecture est un cadeau inestimable à offrir aux élèves. Elle permet d'ouvrir leurs horizons, de découvrir des réalités différentes des nôtres, d'apprendre, de voyager et bien plus encore. Je désire remercier tous les organismes qui malgré les circonstances exceptionnelles, organisent des activités originales pour entretenir le goût de la lecture chez les jeunes. J'en profite aussi pour lever mon chapeau aux adultes qui entreprennent avec courage une démarche d'alphabétisation. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation

« La lecture a un rôle déterminant dans la vie des tout-petits et ce, dès leur plus jeune âge. Les parents jouent un rôle essentiel dans ce développement, rôle dont l'importance est décuplée par les circonstances actuelles. Heureusement, les parents et l'entourage des petits peuvent compter sur l'aide de différents organismes pour les accompagner dans cette mission. En favorisant l'éveil à la lecture chez les enfants, les parents leur donnent accès à une multitude d'apprentissages qui contribueront à leur développement et à leur plein épanouissement. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Faits saillants :

Célébrée chaque année le 27 janvier, la Journée de l'alphabétisation familiale a été créée en 1999 par ABC Alpha pour la vie Canada pour célébrer le plaisir de lire et d'apprendre en famille et encourager les familles canadiennes à consacrer au moins 20 minutes par jour à une activité favorisant l'apprentissage. Cette journée est marquée par des milliers d'événements et d'activités à l'échelle du pays.

Lien connexe :

https://www.fondationalphabetisation.org/soutien/journee-lalphabetisation-familiale/

SOURCE Cabinet du ministre de l'Éducation

Renseignements: Geneviève Côté, Attachée de presse du ministre de l'Éducation, 418 808-1874 ; Antoine de la Durantaye, Attaché de presse du ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 558-6039, [email protected]