RBC Marchés des Capitaux organise sa journée annuelle de bienfaisance à l'échelle mondiale

Célébrations organisées par les employés de RBC Marchés des Capitaux au Canada , aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France , en Allemagne, en Espagne, aux Pays-Bas, à Singapour, au Japon, à Hong Kong , en Australie, à la Barbade et aux Bahamas .

Versement de cinq millions de dollars US à plus de 60 organismes de bienfaisance dans le monde

TORONTO, le 22 juin 2023 /CNW/ - RBC Marchés des Capitaux a tenu hier sa Journée bienfaisance pour les enfants annuelle, réunissant plus de 6 400 employés dans 24 villes du monde entier pour célébrer sa culture de philanthropie et d'engagement communautaire. Plus de 60 organismes de bienfaisance axés sur la jeunesse ont pris part à des activités organisées par les employés, notamment des présentations d'organismes de bienfaisance et des visites de l'unité, tout au long de la journée, qui s'est terminée par un don de 5 millions de dollars US aux organismes de bienfaisance.

« Nous croyons fermement que notre succès ne se mesure pas seulement à notre rendement financier, mais aussi à l'influence positive que nous exerçons sur la collectivité », a déclaré Derek Neldner, chef de la direction et chef de groupe, RBC Marchés des Capitaux. « Nous sommes immensément reconnaissants de nous associer à de remarquables organismes de bienfaisance qui font une différence tangible dans la vie des enfants, des jeunes et de leurs familles, ainsi qu'à nos employés et à nos clients pour leur formidable soutien et leur engagement. »

RBC s'est engagée à soutenir la prospérité de ses clients et des collectivités, et pour ce faire, il est essentiel d'établir des partenariats durables et productifs avec des organismes de bienfaisance qui favorisent l'épanouissement des enfants et des jeunes et les soutiennent, ainsi que leurs familles, dans des situations difficiles telles que la pauvreté, la mauvaise santé physique et mentale, facilitent les soins de fin de vie pour les enfants en phase terminale, et bien d'autres choses encore.

Chaque année, RBC verse d'importantes contributions à des œuvres de bienfaisance et ses employés consacrent des milliers d'heures de bénévolat au soutien de partenaires caritatifs. En 2015, sa division Marchés des Capitaux a instauré la Journée de bienfaisance pour les enfants RBC afin de reconnaître le travail crucial des organismes de bienfaisance axés sur la jeunesse dans les collectivités où elle exerce ses activités. Anciennement connu sous le nom de Négociation pour les enfants RBC, l'événement a connu une expansion rapide depuis sa création, atteignant plus de régions du globe que jamais auparavant, et offrant à ce jour plus de 30 millions de dollars de dons à plus de 140 organismes caritatifs partenaires.

Pour en savoir plus sur la Journée de bienfaisance pour les enfants RBC et les organismes de bienfaisance bénéficiaires, cliquez ici.

