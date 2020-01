Journée d'hiver Sépaq 2020 - Accès gratuit à une nature amusante et apaisante

« J'invite la population à profiter de cette occasion pour redécouvrir le plein air d'hiver et apprécier la beauté exceptionnelle de ces territoires qui appartiennent à tous les Québécois », a déclaré le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Pierre Dufour.

« La plupart des établissements de la Sépaq sont ouverts pendant l'hiver et proposent un large éventail d'activités. Il s'agit d'une belle façon de profiter des bienfaits de l'activité en plein air et de développer de saines habitudes de vie », a fait valoir le président-directeur général de la Sépaq, M. Jacques Caron.

Programmation spéciale et équipement sans frais

Les passionnés des différentes équipes ont concocté dans chaque établissement une programmation spéciale qui vient s'ajouter à l'offre régulière d'activités.

Selon l'endroit et les disponibilités, différents équipements pourront aussi être empruntés sans frais. Il s'agit donc du meilleur moment pour s'initier à une nouvelle activité, comme le fameux vélo à pneus surdimensionnés (fatbike), dont la popularité ne se dément pas. L'accès aux sentiers de ski de fond, de raquette et de vélo à pneus surdimensionnés sera gratuit. Il y aura aussi du patin, de la glissade, de la randonnée et des activités découvertes.

Le tout se déroulera dans un contexte festif et chaleureux, parfait pour s'amuser en famille ou entre amis et prendre un bon bol d'air frais dans un décor envoûtant. Pour connaître la programmation dans votre établissement préféré : sepaq.com/hiver/journee

Un laissez-passer supplémentaire

Tous les visiteurs qui fréquenteront l'un des 14 parcs nationaux participants lors de cette journée se verront remettre un laissez-passer pour une autre visite hivernale dans le parc national de leur choix. Rappelons que l'accès aux parcs nationaux est gratuit en tout temps pour les 17 ans et moins.

Aussi, ceux qui se rendront au Camp Mercier ou à la Station touristique Duchesnay obtiendront un billet quotidien de ski de fond valide dans l'un des sept centres de ski de fond de la Sépaq. Et les visiteurs du Centre touristique du Lac-Simon obtiendront un billet d'accès quotidien pour y revenir cet hiver.

Les établissements participants

Parc national d'Aiguebelle Parc national du Mont-Orford Parc national du Bic Parc national du Mont -- Saint-Bruno Parc national de la Gaspésie Parc national du Mont-Tremblant Parc national des Grands-Jardins Parc national des Monts-Valin Parc national des Hautes-Gorges-

de-la-Rivière-Malbaie Parc national d'Oka Parc national des Îles-de-Boucherville Parc national de la Yamaska Parc national de la Jacques-Cartier Réserve faunique des Laurentides

Camp Mercier Parc national du Mont-Mégantic Station touristique Duchesnay Centre touristique du Lac-Simon

