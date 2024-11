Journée carrière et réseautage de l'ITAQ : 90 entreprises du secteur agroalimentaire à la rencontre de futurs technologues qualifiés

LA POCATIÈRE et SAINT-HYACINTHE, QC, le 11 nov. 2024 /CNW/ - L'Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ) a tenu sa Journée carrière et réseautage dans les installations de Saint-Hyacinthe le 30 octobre dernier. Cet événement d'envergure a réuni l'ensemble de la communauté étudiante de l'ITAQ ainsi que certains membres de son personnel et des personnes diplômées des campus de La Pocatière et de Saint-Hyacinthe au même endroit. Ce sont plus de 90 entreprises du secteur agroalimentaire qui étaient sur place pour présenter leurs offres d'emploi et de stage et faire connaître leur offre de produits ou de services.

Étudiants et anciens étudiants rencontrent divers organismes lors de la Journée carrière et réseautage. (Groupe CNW/Institut de technologie agroalimentaire du Québec)

Madame France Bérubé, Directrice de l'expérience étudiante et de la mobilité à l'ITAQ, a déclaré : « Cet événement est une véritable vitrine pour nos futurs technologues, leur permettant de rencontrer des employeurs et de découvrir les nombreuses possibilités qui s'offrent à eux dans le secteur agroalimentaire. Ces échanges directs avec les entreprises et les professionnels leur permettent de se préparer activement à intégrer le marché du travail, tout en renforçant les liens entre le milieu académique et le secteur agroalimentaire. »

Plusieurs conférenciers et entreprises ont partagés leurs savoirs lors de cette journée, comme la Ferme Bermanic qui a partagé ses secrets pour réaliser des aménagements en agroenvironnement, le laboratoire de diagnostic du MAPAQ qui a démystifié la phytopathologie ou encore la firme Rousseau Lefebvre qui a abordé l'importance du développement durable.

Le Service de placement de l'ITAQ rappelle également que les employeurs ont jusqu'au 3 mars 2025 pour déposer des offres d'emploi d'été pour recruter une personne étudiante du campus de La Pocatière ou de Saint-Hyacinthe. Pour plus d'information, contactez le Service de placement à [email protected].

Rappelons que l'ITAQ est un établissement d'enseignement collégial qui offre sept programmes de formation technique liés aux activités agricoles, horticoles, agroenvironnementales, équines et alimentaires, ainsi qu'un service de formation continue dans ces secteurs d'activité. Pour plus d'information sur l'Institut, rendez-vous au www.itaq.ca.

À propos de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec

Depuis plus de 60 ans, l'ITAQ est le seul établissement spécialisé en agroalimentaire de niveau collégial au Québec. Il se démarque par ses laboratoires-écoles, ses fermes-écoles, des grands animaux, ses usines-écoles (transformation laitière, boulangerie, carné et végétaux), en plus de ses programmes uniques et exclusifs en techniques équines, en technologie du génie agromécanique et technologie des productions animales. Positionné comme étant la référence en perfectionnement en agroalimentaire, l'Institut a développé une expertise qui répond aux besoins de la main-d'œuvre et des gestionnaires d'entreprises agroalimentaires du Québec. L'Institut poursuit une longue tradition et effectue un virage signifiant pour la transition agroécologique. Pour plus d'information sur l'Institut, rendez-vous au www.itaq.ca.

