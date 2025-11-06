Journée carrière et réseautage de l'ITAQ : 78 entreprises du secteur agroalimentaire à la rencontre de futurs technologues qualifiés

SAINT-HYACINTHE, QC, le 6 nov. 2025 /CNW/ - L'Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ) a tenu sa Journée carrière et réseautage dans les installations de Saint-Hyacinthe le 22 octobre dernier. Cet événement d'envergure a réuni l'ensemble de la communauté étudiante de l'ITAQ ainsi que certains membres de son personnel et des personnes diplômées des campus de La Pocatière et de Saint-Hyacinthe au même endroit. Ce sont plus de 78 entreprises du secteur agroalimentaire qui étaient sur place pour présenter leurs offres d'emploi et de stage et faire connaître leur offre de produits ou de services.

Des étudiants et des étudiantes de la présente cohorte de l’ITAQ ainsi que des années précédentes rencontrent différents fournisseurs, représentants d’entreprises de service et des conseillers du milieu de l’agroalimentaire. (Groupe CNW/Institut de technologie agroalimentaire du Québec)

« Véritable tremplin vers le monde professionnel, cet événement permet à nos futurs technologues d'échanger directement avec les entreprises, d'explorer les possibilités du secteur agroalimentaire et de bâtir des liens durables entre la formation et l'industrie. », a déclaré Madame Karine Mercier, directrice générale de l'ITAQ.

Plusieurs conférenciers et entreprises ont partagés leurs savoirs lors de cette journée, dont les sujets portaient, entre autres, sur les serres, l'agriculture en mode collectif, des services conseils en gestion et même un atelier sur les 10 bonnes façons de ne pas décrocher un emploi !

D'ailleurs, parlant d'emploi, le Service de placement de l'ITAQ rappelle que les employeurs ont jusqu'au 3 mars 2026 pour déposer des offres d'emploi d'été pour recruter une personne étudiante du campus de La Pocatière ou de Saint-Hyacinthe. Pour plus d'information, contactez le Service de placement à [email protected].

À propos de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec

Depuis plus de 60 ans, l'ITAQ est le seul établissement spécialisé en agroalimentaire de niveau collégial au Québec. Il se démarque par ses laboratoires-écoles, ses fermes-écoles, des grands animaux, ses usines-écoles (transformation laitière, boulangerie, carné et végétaux), en plus de ses programmes uniques et exclusifs en techniques équines, en technologie du génie agromécanique et technologie des productions animales. Positionné comme étant la référence en perfectionnement en agroalimentaire, l'Institut a développé une expertise qui répond aux besoins de la main-d'œuvre et des gestionnaires d'entreprises agroalimentaires du Québec. L'Institut poursuit une longue tradition et effectue un virage signifiant pour la transition agroécologique. Pour plus d'information sur l'Institut, rendez-vous au www.itaq.ca .

