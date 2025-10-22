De nouveaux membres se joignent au CA de l'ITAQ

SAINT-HYACINTHE, QC et LA POCATIÈRE, QC, le 22 oct. 2025 /CNW/ - L'Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ) est heureux d'annoncer la nomination de quatre nouveaux membres au sein de son conseil d'administration. Ces nominations reflètent la diversité, la compétence et l'engagement de personnes issues de différents horizons du milieu agroalimentaire et de l'éducation.

Les nouveaux membres sont :

Arianne Bousquet , étudiante en Gestion et technologies d'entreprise agricole (GTEA) au campus de Saint-Hyacinthe, qui apportera la voix de la relève étudiante et contribuera à enrichir la perspective des apprenants dans les travaux du conseil ;

, étudiante en Gestion et technologies d'entreprise agricole (GTEA) au campus de Saint-Hyacinthe, qui apportera la voix de la relève étudiante et contribuera à enrichir la perspective des apprenants dans les travaux du conseil ; Isabelle Julien , enseignante en Gestion et technologies d'entreprise agricole (GTEA) au campus de La Pocatière, reconnue pour son engagement envers la réussite étudiante et son implication dans le développement pédagogique ;

, enseignante en Gestion et technologies d'entreprise agricole (GTEA) au campus de La Pocatière, reconnue pour son engagement envers la réussite étudiante et son implication dans le développement pédagogique ; Christophe Céleste , Vice-doyen associé au programme délocalisé de formation vétérinaire et enseignant en médecine vétérinaire à l'Université de Montréal. Il est membre de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec, diplômé de l'École nationale vétérinaire de Nantes et de l'École nationale vétérinaire d'Alfort (France). Il mettra à profit son expertise scientifique et professionnelle dans le domaine de la santé animale ;

, Vice-doyen associé au programme délocalisé de formation vétérinaire et enseignant en médecine vétérinaire à l'Université de Montréal. Il est membre de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec, diplômé de l'École nationale vétérinaire de Nantes et de l'École nationale vétérinaire d'Alfort (France). Il mettra à profit son expertise scientifique et professionnelle dans le domaine de la santé animale ; Assia Lucie Kablan, Directrice innovation chez Sollio Agriculture et membre de l'Ordre des agronomes du Québec, détentrice d'un microprogramme en agriculture biologique (Université Laval, 2019) et diplômée de l'Université catholique de Louvain (Belgique), qui apportera sa vision en matière d'agroécologie et de développement durable.

Le conseil d'administration annonce également le renouvellement du mandat de madame Renée Michaud à la vice-présidence pour une période de quatre ans. Mme Michaud est Directrice générale de l'Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels (INAF). Elle est diplômée de l'Université Laval, où elle a obtenu une maîtrise en biologie végétale (1996) et un baccalauréat en bioagronomie (1989). Son leadership, son expérience en gouvernance et sa connaissance approfondie du milieu agroalimentaire contribueront à assurer la continuité des orientations stratégiques de l'Institut.

« Ces nominations illustrent notre volonté d'assurer une représentation équilibrée et diversifiée au sein du conseil. Nous sommes fiers d'accueillir ces nouveaux membres dont les expertises complémentaires contribueront à la mission éducative et au rayonnement de l'ITAQ », a souligné Alain Chalifoux, président du conseil.

Le conseil d'administration de l'ITAQ compte désormais 15 membres issus des milieux de l'éducation, de la recherche, de la santé animale et de l'agroalimentaire. Ensemble, ils veillent à assurer une gouvernance rigoureuse et à soutenir le développement stratégique de l'Institut.

À propos de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec

Depuis plus de 60 ans, l'ITAQ est le seul établissement spécialisé en agroalimentaire de niveau collégial au Québec. Il se démarque par ses laboratoires-écoles, ses fermes-écoles, des grands animaux, ses usines-écoles (transformation laitière, boulangerie, carné et végétaux), en plus de ses programmes uniques et exclusifs en techniques équines, en technologie du génie agromécanique et technologie des productions animales. Positionné comme étant la référence en perfectionnement en agroalimentaire, l'Institut a développé une expertise qui répond aux besoins de la main-d'œuvre et des gestionnaires d'entreprises agroalimentaires du Québec. L'Institut poursuit une longue tradition et effectue un virage signifiant pour la transition agroécologique. Pour plus d'information sur l'Institut, rendez-vous au www.itaq.ca.

Photo : Conseil d'administration | Institut de technologie agroalimentaire du Québec

SOURCE Institut de technologie agroalimentaire du Québec

Pour information : Caroline Nadeau, Conseillère en communications externes et relations publiques, Institut de technologie agroalimentaire du Québec, Cell.: 450 513-2513, [email protected]