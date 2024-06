Jour sombre pour l'histoire du Québec : les services publics d'électricité offerts aux multinationales

MONTRÉAL, le 6 juin 2024 /CNW/ - Le projet de loi déposé sur l'avenir énergétique de la province par le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon est un pas de recul gigantesque pour les personnes citoyennes du Québec.

« C'est un jour sombre pour l'histoire du Québec. Le service public d'électricité, incarnée par Hydro-Québec, a permis des avancements sociaux économiques quasi miraculeux. Au contraire, aujourd'hui, nous assistons à une avancée pour les entreprises privées et les fonds d'investissement. Les travailleurs et travailleuses y perdront au change assurément », de dire Pierre-Guy Sylvestre, économiste du SCFP.

Du côté des clients d'Hydro-Québec, la tarification dynamique, mise en place à partir du 1er avril 2026, est une mesure régressive qui pénalisera les ménages à faibles revenus. Le SCFP estime que des efforts devraient plutôt être faits pour l'efficacité énergétique.

« Diminuons la demande résidentielle , commerciale et institutionnelle en améliorant la performance des équipements de chauffage et de l'éclairage, plutôt que d'appliquer une tarification inéquitable », d'ajouter Patrick Gloutney, président du SCFP-Québec.

L'équipe du service de recherche planche sur l'ensemble des détails du projet de loi et aura assurément d'autres commentaires dans les jours voire les semaines qui suivent.

Comptant plus de 137 000 membres au Québec, le SCFP représente plus de 16 000 membres dans le secteur énergie. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements: Lisa Djevahirdjian, Service des communications :514 831-3815, [email protected]