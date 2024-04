Jour de la Terre : À la vitesse que poussent les arbres, une nouvelle exposition pour découvrir la nature!

QUÉBEC, le 22 avril 2024 /CNW/ - L'Assemblée nationale du Québec est fière de présenter la nouvelle exposition À la vitesse que poussent les arbres de l'artiste photographe Guy Tremblay. Dans le cadre du Jour de la Terre, cette exposition est l'occasion idéale pour le public d'explorer la profonde connexion entre l'artiste et la nature à travers des œuvres photographiques qui capturent l'essence et la majestueuse tranquillité des arbres.

Passionné de platine et de palladium, un procédé photographique ancien, l'artiste originaire de l'Estrie travaille en chambre noire pour obtenir un résultat unique.

« Par l'utilisation du monochrome, on n'est pas transporté immédiatement dans la nature; il y a une certaine abstraction et c'est ça qui fait qu'on va s'attarder aux détails et regarder les textures sur les troncs, ça devient plus méditatif. »

Avec l'omniprésence des images sur les réseaux sociaux, Guy Tremblay souhaite que le public prenne le temps de se connecter avec ses œuvres.

« Je souhaite que ces images-là vous inspirent. On doit préserver la nature, vivre avec elle et l'aimer, parce que finalement on en fait partie. »

Détails de l'exposition

QUAND : 15 avril au 11 mai 2024

OÙ : Agora de l'Assemblée nationale du Québec

DURÉE : En continu

COÛT : Gratuit

SOURCE Assemblée nationale du Québec

Renseignements: Source et renseignements : Camille Simard, Conseillère en communication, Assemblée nationale du Québec, Téléphone : 418 928-4009, [email protected]