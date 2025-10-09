Invitation aux médias - L'Halloween à l'Aquarium - L'univers des petits monstres, les parasites!

QUÉBEC, le 9 oct. 2025 /CNW/ - Des animaux qui se « déguisent », d'autres qui sont des as du camouflage et qui deviennent invisibles, tel un fantôme, et que dire de ces petits monstres, les parasites, qui rivalisent d'ingéniosité pour embêter ou rendre service à certains poissons. Les samedis et dimanches, du 11 octobre au 2 novembre 2025, ainsi que le lundi de l'Action de grâce, on plonge dans l'univers des parasites et on démystifie les techniques de dissimulation des animaux à l'Aquarium du Québec.

Laboratoire des savants fous

Catastrophe dans le laboratoire marin! Toutes les créatures se sont enfuies et notre spécialiste n'arrive plus à distinguer les parasites des gentilles créatures. Il a besoin d'aide pour rétablir l'ordre. Un jeu d'association passionnant pour toute la famille. Pour bonifier l'expérience, de vrais parasites pourront être observés.

Psst… une friandise sera remise à tous les participants.

Rallye d'énigmes marines

Nettoyer pour vivre, se camoufler pour survivre : les animaux adoptent toutes sortes de stratégies dans leur quotidien. En se promenant sur le site de l'Aquarium, les visiteurs trouveront les réponses aux énigmes marines dans notre rallye spécial sur les parasites.

Animation spéciale - camouflage et parasites

Notre guide animalier vous dévoile les techniques de camouflage de certains de nos poissons et invertébrés.

Maquillages rigolos

Les petites frimousses auront fière allure avec un maquillage de poissons, d'ours ou de phoques à la saveur halloweenesque. Sourires garantis! (Activité payante)

Note : À l'exception du maquillage, toutes les activités éducatives sont incluses dans le prix du billet quotidien.

