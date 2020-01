Josh Vander Vies, Karolina Wisniewska et Shacarra Orr se joignent à l'Équipe paralympique canadienne pour les Jeux de Tokyo 2020 dans des rôles de soutien

Dans le cadre de leurs rôles aux Jeux, Vander Vies, Wisniewska et Orr - tous les trois des athlètes de haute performance à la retraite - apporteront leur soutien à la chef de mission Stephanie Dixon et à toute l'Équipe paralympique canadienne, y compris les athlètes, les entraîneurs, le personnel et les intervenants. Ils devront notamment contribuer à la cohésion de l'équipe ainsi qu'à la promotion d'un environnement sécuritaire, accueillant et inclusif. Parfaitement bilingue, Vander Vies agira également en qualité de porte-parole officiel auprès des francophones.

« Je suis enchantée d'accueillir Josh, Karolina et Shacarra au sein de l'équipe des Jeux de Tokyo 2020! Je sais qu'ils apporteront une contribution importante à l'équipe grâce à leur expérience à la fois vaste et variée, ainsi qu'à leur passion pour nos athlètes et le Mouvement paralympique », déclare Dixon, 19 fois médaillée paralympique en natation. « Les Jeux paralympiques constituent le summum du parasport, et nos athlètes ont travaillé très fort afin d'être au sommet de leur forme pour la compétition. Tous les quatre, nous sommes déjà passés par là et nous voulons être une ressource pour nos athlètes tout en étant leurs plus fervents partisans. De plus, nous verrons à faire tout notre possible pour que leur expérience des Jeux paralympiques soit exceptionnelle. »

Vander Vies est un joueur de boccia accompli, qui a concouru aux Jeux d'Athènes 2004 et à ceux de Londres 2012 où il a gagné la médaille de bronze aux côtés de Marco Dispaltro. Vander Vies exerce aujourd'hui la profession d'avocat à Vancouver.

Wisniewska, qui a été intronisée au Temple de la renommée paralympique canadien en 2017, a récolté huit médailles paralympiques en ski alpin. Elle a concouru aux Jeux de Nagano 1998 (deux médailles d'argent), de Salt Lake City 2002 (deux médailles d'argent et deux bronze) et de Vancouver 2010 (deux médailles de bronze). Originaire de Calgary, elle vit aujourd'hui à Ottawa.

Orr est de retour dans l'équipe de soutien de l'équipe canadienne après avoir occupé la fonction d'ambassadrice des athlètes aux Jeux parapanaméricains de Lima 2019, dans le cadre d'un projet pilote pour les Jeux de Tokyo. Récemment diplômée de l'Université de Calgary, Orr a représenté le Canada aux Jeux parapanaméricains de Toronto 2015 et aux Jeux paralympiques de Rio 2016. C'est à Rio 2016 que l'équipe canadienne féminine de volleyball assis a fait ses débuts paralympiques; elle a conclu le tournoi à la septième place.

Vander Vies, Wisniewska et Orr ont été sélectionnés pour leurs postes suite à des entrevues avec un bassin d'anciens athlètes candidats.

Les Jeux paralympiques de Tokyo 2020 se dérouleront du 25 août au 6 septembre. Nous annoncerons plus tard cette année les athlètes sélectionnés pour représenter le Canada au Japon.

