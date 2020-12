Originaire de Kimberley en Colombie-Britannique, Dueck a passé presque toute sa vie sur les pistes. En 2010, il fait ses débuts sur la scène paralympique dans sa province d'origine, où il remporte la médaille d'argent à l'épreuve masculine de slalom assis. Quatre ans plus tard, aux Jeux paralympiques de Sotchi 2014, il est de retour sur le podium, cette fois-ci sur la plus haute marche, ayant gagné l'or au super combiné. Il a également ajouté une médaille d'argent à son palmarès à l'épreuve de descente avant d'être nommé porte-drapeau du Canada à la cérémonie de clôture.

« Lorsque j'ai reçu l'appel m'annonçant ma nomination à la tête de l'Équipe paralympique canadienne, les idées se sont bousculées dans mon esprit », raconte Dueck, qui vit à Vernon, Colombie-Britannique avec sa conjointe Lacey et leurs enfants Nova et Hudson. « C'est pour moi un privilège incroyable de pouvoir être un champion pour le sport, un ami et un mentor pour les athlètes, et un membre de l'équipe de soutien du Canada aux Jeux paralympiques. Ce rôle tant convoité implique un grand sens de l'honneur et du devoir, et je me réjouis déjà à l'idée d'en apprendre de notre histoire et de consolider cet héritage avec nos équipes. »

Aujourd'hui, Dueck est le directeur exécutif de Freestyle BC en plus de son travail de mentor pour ses pairs, de conférencier de motivation et d'ambassadeur du sport, qui le voit propager son message d'espoir, partager son histoire de lutte contre l'adversité et faire la promotion d'un mode de vie actif. Il aime particulièrement travailler avec les personnes qui ont subi une blessure qui a transformé leur vie, tout comme lui - il a été blessé lors d'un accident de ski, six ans avant ses débuts paralympiques - et il croit qu'il faut donner la possibilité aux gens de découvrir ce qu'ils peuvent faire. Dueck lui-même a repoussé ses limites en devenant la première personne à avoir réalisé avec succès un saut périlleux arrière sur un appareil de ski assis.

Intronisé au Temple de la renommée paralympique canadien l'année dernière, Dueck a également travaillé en tant que commentateur pour le réseau CBC aux Jeux paralympiques d'hiver de Pyeongchang 2018.

« Nous ne saurions être plus heureux de voir Josh se joindre à nous pour Beijing 2022 », déclare Marc-André Fabien, président du Comité paralympique canadien. « Il est l'incarnation même d'un leadership d'athlète solide, et il apportera à l'équipe une énergie positive, une introspection rigoureuse, des idées nouvelles et un soutien précieux. Il jouit d'un profond respect au sein de la communauté sportive et il est, depuis longtemps, un défenseur passionné du sport paralympique. De plus, il mettra à profit les nombreuses expériences et perspectives acquises grâce aux différents rôles qu'il a remplis dans le sport. Nous savons que son leadership et sa présence feront une différence pour toute l'Équipe paralympique canadienne à Beijing. »

Dans son rôle de chef de mission, Dueck, qui a été intronisé au BC Sports Hall of Fame en 2018, veillera à célébrer l'Équipe paralympique canadienne et à en faire la promotion et à partager son expérience ainsi que des conseils avec les athlètes, les entraîneurs et les membres du personnel. De plus, il sera un membre à part entière de la direction de l'équipe canadienne, qui travaille en vue d'offrir le meilleur environnement possible aux athlètes pour leur permettre de s'épanouir et de vivre une expérience positive.

« J'espère être résolument authentique dans ma vie, dans mon travail et dans mes actes en tant que chef de mission afin d'inspirer toute l'équipe, ainsi que les Canadiens d'un océan à l'autre, à faire preuve de courage face à l'adversité », poursuit Dueck. « Nous saurons que nous avons réussi en voyant les athlètes atteindre et dépasser les objectifs de compétition qu'ils se sont fixés pour les Jeux. La victoire ne représente pas tout pour tout le monde, et ça ne devrait pas être le cas. Comme le disait mon père, la récompense intrinsèque est suffisante. J'espère que chaque athlète et chaque entraîneur auront le sentiment d'avoir fait tout ce qui est en leur pouvoir pour se préparer pour leur moment de gloire. »

« L'histoire de chaque athlète est marquée par l'espoir, les opportunités, les défis et souvent l'incertitude. Les athlètes sont entraînés à affronter les défis, à laisser aller les choses qu'ils ne peuvent contrôler et à persévérer dans les situations les plus difficiles, afin d'être un peu mieux aujourd'hui qu'ils ne l'étaient hier. Dans le monde d'aujourd'hui, nous avons besoin de lueurs d'espoir pour nous rappeler que nous pouvons transcender les défis auxquels nous faisons face. Mon objectif est d'aider à partager ces histoires d'espoir. »

Les Jeux paralympiques de Beijing 2022 se dérouleront du 4 au 13 mars 2022. Le Canada, qui devrait concourir dans les cinq sports - ski para-alpin, ski paranordique, parasnowboard, para-hockey sur glace et curling en fauteuil roulant - a réalisé sa meilleure performance à des Jeux d'hiver à Pyeongchang avec 28 médailles.

À propos du Comité paralympique canadien : Paralympique.ca

SOURCE Canadian Paralympic Committee (Sponsorships)

Renseignements: Nicole Watts, Gestionnaire, Relations de presse, Comité paralympique canadien, [email protected], 613-462-2700

Liens connexes

http://paralympic.ca/