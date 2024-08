Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, a annoncé la désignation de Jos Montferrand comme personne d'importance historique nationale dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada.

Montferrand était un héros folklorique Canadien français du XIXe siècle, dont les exploits ont été embellis de son vivant. Il a travaillé comme contremaître et maître de cages dans l'industrie du bois de la vallée de l'Outaouais. Part du récit national des Canadiens français, la légende de Montferrand décrit sa force physique et son courage, son altruisme et son rôle de protecteur des Canadiens français.

Au fil des ans, toutes sortes de médias, y compris des pièces de théâtre, des romans et des chansons, l'ont fait passer de la tradition populaire à un statut légendaire. Montferrand vit dans l'imaginaire des Canadiens. Il était connu sous le nom de « Joe Mufraw » aux États-Unis, où la légende de Montferrand a été popularisée par les bûcherons canadiens-français qui voyageaient en Amérique du Nord. Il illustre également la culture masculine qui prévalait dans le monde ouvrier du XIXe siècle et dont les caractéristiques sont directement liées aux conditions de travail.

Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada et Parcs Canada, reconnaît les personnes, lieux et événements importants qui ont façonné notre pays afin d'aider la population canadienne à se rapprocher de leur passé. En présentant ces histoires à la population canadienne, nous espérons favoriser la compréhension et la réflexion sur les histoires, les cultures, l'héritage et les réalités diversifiés du passé et du présent du Canada.

Le processus de désignation dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada repose en grande partie sur des propositions du public. À ce jour, plus de 2 240 désignations ont été effectuées à l'échelle nationale. Pour soumettre la candidature d'une personne, d'un lieu ou d'un événement historique dans votre collectivité, veuillez consulter le site Web de Parcs Canada pour de plus amples renseignements : https://parcs.canada.ca/culture/designation/proposer-nominate.

« Jos Montferrand est à la base des récits des légendaires cageux du fleuve Saint-Laurent. Il est l'emblème du courage et de la force physique des Canadiens français de la classe ouvrière dans les camps de bûcherons, et a inspiré les romanciers et les auteurs-compositeurs captivés par ses exploits ».

« La désignation du légendaire Jos Montferrand (1802-1864) comme personnage historique national nous plonge dans l'histoire authentique du pays au XIXe siècle. Plus grand que nature, le célèbre maître de cages marque à jamais l'épopée maritime des cageux, qui naviguaient sur le fleuve Saint-Laurent à bord d'immenses radeaux de poutres rectangulaires. La Maison des Cageux est fière d'être à l'origine de cette appellation qui s'appuie sur son savoir-faire ».

Né à Montréal le 25 octobre 1802, Jos Montferrand atteint une taille de près de deux mètres, ce qui est exceptionnel pour l'époque.

Montferrand devient champion canadien de boxe en remportant un combat de boxe anglaise « où les pieds viennent à l'aide des poings », qui se déroule au Champs-de-mars à Montréal. Il a souvent défendu son titre et est resté invaincu.

Créée en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des personnes, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du Canada . En collaboration avec Parcs Canada, la Commission s'assure que les éléments revêtant une importance historique nationale sont reconnus dans le cadre du Programme national de commémoration historique et que ces histoires importantes sont transmises à la population canadienne.

conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des personnes, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du . En collaboration avec Parcs Canada, la Commission s'assure que les éléments revêtant une importance historique nationale sont reconnus dans le cadre du Programme national de commémoration historique et que ces histoires importantes sont transmises à la population canadienne. Parcs Canada est déterminé à collaborer avec les Canadiens afin de raconter des récits de vaste portée et plus inclusifs dans les lieux qu'il gère. Afin d'aider à atteindre cet objectif, le Cadre pour l'histoire et la commémoration présente une nouvelle approche complète et attrayante sur l'histoire du Canada selon diverses perspectives, notamment en exposant des périodes tragiques et difficiles du passé du Canada .

