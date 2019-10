Joé Deslauriers, maire de Saint-Donat, élu président du Caucus des municipalités locales de l'UMQ

SAINT-DONAT, QC, le 8 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Réunis aujourd'hui à Saint-Donat, les membres du comité exécutif du Caucus des municipalités locales de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) ont élu monsieur Joé Deslauriers, maire de Saint-Donat, président du caucus. Madame Caryl Green, mairesse de Chelsea, a pour sa part été choisie pour occuper le poste de vice-présidente.

Soulignons que leur mandat est effectif immédiatement et se terminera en 2021. Rappelons qu'en 2019, Madame Green et Monsieur Deslauriers se sont ailleurs vu confier par leurs pairs un mandat de deux ans pour représenter le caucus au sein du conseil d'administration de l'UMQ.

« Je suis honoré de présider le Caucus des municipalités locales, le plus important en termes de nombre de municipalités membres au sein de l'UMQ, et je remercie mes collègues du comité exécutif pour leur confiance. Je tiens par ailleurs à féliciter Caryl Green pour son élection et à la remercier pour le travail qu'elle a accompli à la présidence du caucus depuis 2018. Je suis fier de porter les priorités des municipalités moins populeuses de toutes les régions du Québec au sein d'une association aussi dynamique, solidaire et représentative de la diversité des réalités municipales, axée sur une étroite collaboration entre grandes villes, villes centre et municipalités rurales », a déclaré Monsieur Deslauriers.

Les élues et élus ont également profité de cette rencontre pour faire le point sur un certain nombre de dossiers prioritaires pour les membres du caucus et établir leur plan d'action pour 2020.

À propos du Caucus des municipalités locales

Le Caucus des municipalités locales de l'UMQ est formé de plus de 170 municipalités urbaines et rurales comprises dans le territoire rural du Québec, qui ont des caractéristiques distinctes de celles des municipalités de centralité. Le comité exécutif du caucus est formé de représentants de sept régions :

Président : M. Joé Deslauriers, maire de Saint-Donat ;

; Vice-présidente : M me Caryl Green , mairesse de Chelsea;

, mairesse de Chelsea; M. Vincent Deguise , maire de Saint-Joseph-de-Sorel ;

, maire de ; M. Joseph Dydzak , maire d'Estérel;

, maire d'Estérel; M. Jacques Laurin , maire de Val-des-Monts ;

, maire de ; M. Benoit Lauzon , maire de Thurso ;

, maire de ; M. Jacques Lauzon , conseiller au Canton d' Orford ;

, conseiller au Canton d' ; M. Jacques Marcoux , maire du Canton de Potton ;

, maire du Canton de ; M. Michel Péloquin, maire de Sainte-Anne-de-Sorel ;

; M. Steve Perreault , maire de Lac-Supérieur;

, maire de Lac-Supérieur; M. Maurice Plouffe , maire de La Conception ;

, maire de ; M. Alain Poirier , maire de Lebel -sur-Quévillon;

, maire de -sur-Quévillon; Mme Jacline Rouleau , mairesse de la Paroisse de Senneterre .

La voix des gouvernements de proximité

Depuis maintenant 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85% de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

