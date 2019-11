Jinyoung Kim, lauréate 2019 du prix Lynne-Cohen

« Quelle joie d'apprendre que Jinyoung Kim sera la deuxième lauréate du prix Lynne-Cohen! Je suis sûr que Lynne en aurait été ravie. La démarche formidable de Jinyoug Kim l'aurait enchantée, car même si ses photographies diffèrent de son œuvre, elles sont habitées du même esprit. Ses projets Objects on the rooftop et Jugong apartement m'ont fait forte impression. À l'instar des photos de Lynne Cohen, ils livrent des récits nimbés de mystère. De plus, les compositions de Jinyoung Kim semblent mises en scène pour elles-mêmes. Son travail photographique ainsi que ses créations vidéos méritent certainement une attention soutenue. Empreintes de calme et de modestie, elles se dévoilent grâce à la patience du regard. Difficile de demander mieux, non? », de dire avec enthousiasme Andrew Lugg, de la Succession Lynne Cohen.

Le jury du prix Lynne-Cohen 2019

L'étude des candidatures s'est faite sur la base de propositions soumises par un jury réuni par Eve-Lyne Beaudry, conservatrice de l'art contemporain au MNBAQ, et composé de Georges Azzaria, directeur de l'École d'art de l'Université Laval; Ève Cadieux, artiste en arts visuels, commissaire d'expositions et enseignante en histoire de l'art et en arts visuels; France Choinière, directrice de Dazibao, centre de diffusion des pratiques actuelles de l'image, ainsi que Diane Charbonneau, ancienne conservatrice des arts décoratifs modernes et contemporains et de la photographie au Musée des beaux-arts de Montréal, membre régulière de jurys en design, en métiers d'art et en photographie. Chaque juré a proposé le nom d'un artiste de la relève dont la carrière s'étale sur une période maximale de dix ans. C'est donc à partir d'une liste constituée de quatre artistes que Jinyoung Kim fut élue lauréate, à l'unanimité.

Le MNBAQ et la Succession Lynne Cohen tiennent également à féliciter les nominés de cette deuxième édition : Anne-Renée Hotte, Yoanis Menge et Anne-Marie Proulx.

Les membres du jury ont été impressionnés par le talent de Jinyoung Kim, qui révèle à la fois une grande rigueur et une profonde sensibilité. C'est une pratique fondamentalement photographique, dans la mesure où elle exprime un ardent désir de documenter, de créer une certaine archéologie du regard. Bien que la majorité de ses images soit dénuée de personnage, c'est essentiellement de la nature humaine que nous entretient son œuvre.

Jinyoung Kim, une démarche singulière

Née en Corée du Sud, Jinyoung Kim a grandi au Canada. Témoignant de sa nécessité de s'enraciner en deux endroits, son œuvre porte sur le rapport entre sentiment d'appartenance et identité, sujet qu'elle explore par le biais de sa propre histoire et de celle des autres. Ses recherches actuelles se concentrent plus particulièrement sur le discours du « lieu » et sur la manière dont l'absence d'individus et la présence d'un lieu influent sur la perception de soi. Ses photographies et ses vidéos mélangent documentaire et fiction pour livrer des récits métaphoriques qui traitent de questions d'identité, de sentiment d'appartenance et de relation entre le lieu et soi.

C'est avec la série Objects on the Rooftop (2014) que Jinyoung Kim commence un important corpus qui examine la « maison » en tant qu'entité conceptuelle et lieu de mémoire. Cherchant à mieux comprendre l'attachement de chacun à ses origines, l'artiste explore la notion de « chez-soi ». Alors que les objets racontent le passé, leur matérialité s'inscrit dans le présent et offre une métaphore toute personnelle de construction de l'identité.

S'ensuit Jugong Apartment, une série que l'artiste a amorcée à l'été 2016 en Corée du Sud, après qu'elle a appris que le quartier de son enfance allait être rasé pour faire place à des bâtiments plus modernes. Les images saisies par l'artiste révèlent des zones à l'abandon et d'autres qui se vident lentement. Dépouillés de toute présence humaine, les lieux apparaissent soudainement hostiles et bien loin du rêve que beaucoup partageaient, dans les années 1970, d'acquérir un appartement à Jugong, en périphérie de Séoul. En cinq ou six ans, plus de 30 000 personnes seront évacuées et 120 bâtiments démolis, pour réaliser, cette fois-ci, le rêve du condo de luxe.

Depuis 2016, Jinyoung Kim poursuit la recherche entreprise avec Jugong Apartment en s'investissant dans Apparitions of Collective Disposition. De retour en banlieue de Séoul, l'artiste s'intéresse à un certain protocole de disparition des lieux : les habitants désertent, les ordures traînent, les animaux errants s'installent, ensuite les arbres, les terrains de jeux, les bancs et même les rues disparaissent un à un jusqu'à la démolition des bâtiments. Jinyoung Kim documente ce processus et la détérioration du souvenir qu'il génère.

Jinyoung Kim, en bref

Jinyoung Kim est titulaire d'un baccalauréat en beaux-arts de l'Université OCAD de Toronto et d'une maîtrise de l'Université Concordia à Montréal, où elle enseigne actuellement la photographie. Elle a exposé son travail lors de Momenta - Biennale de l'image 2017, Volta Bâle 2018, Papier 18 & 19, VENDU--SOLD, et dans diverses galeries au Canada, notamment : Leonard & Bina Ellen Art Gallery (Montréal), VU Photo (Québec), Galerie 101 (Ottawa), Maison de la culture Frontenac (Montréal), Espace Cercle Carré (Montréal) et sur la scène internationale au Focus Photography Festival de Mumbai (Inde). Jinyoung Kim a été finaliste pour le prix Pierre-Ayot 2019 et finaliste pour le prix Claudine et Stephen Bronfman en art contemporain en 2014. Elle a également reçu la bourse de la Fondation Roloff Beny en photographie. Les magazines ESSE et Vie des arts, les quotidiens La Presse et Le Devoir lui ont consacré bon nombre d'articles. Ses œuvres sont présentes dans les collections de la Ville de Montréal, d'Hydro-Québec ainsi que dans de nombreuses collections privées.

Un portrait vidéo de Jinyoung Kim

Pour faire connaître Jinyoung Kim au grand public, le MNBAQ a réalisé une capsule vidéo dans l'atelier de l'artiste à Montréal. Diffusé sur les réseaux sociaux du Musée, à l'occasion de l'annonce de son prix, ce reportage, consacré à la lauréate de la deuxième édition du prix Lynne-Cohen, met en lumière sa démarche artistique et présente une sélection d'œuvres illustrant son parcours des dernières années. Pour visionner : https://youtu.be/0UBM0FgbVqY

Lynne Cohen, aussi impressionnante qu'inspirante

Lynne Cohen est sans conteste l'une des photographes contemporaines les plus respectées sur la scène canadienne, et dont la renommée s'étend jusqu'aux États-Unis et en Europe. Cohen est née en 1944, à Racine (Wisconsin). Après une année d'étude à la prestigieuse Slade School of Fine Art de la University College London, elle réussit, en 1967, un baccalauréat en sciences de la University of Wisconsin et obtient, en 1969, une maîtrise en arts visuels à l'Eastern Michigan University. En 1973, elle s'établit au Canada, où elle habitera jusqu'à son décès en 2014. Elle vit et travaille d'abord à Ottawa pour une période de 30 ans, engagée comme professeure à l'Université d'Ottawa, tout en maintenant une pratique artistique assidue. Elle déménage à Montréal en 2003.

Tout au long de sa foisonnante carrière, Lynne Cohen se consacre à la photographie d'espaces intérieurs, qu'elle capte tels qu'ils se présentent, sans intervention ni mise en scène. La singularité de son travail réside dans le choix de ces espaces généralement dépourvus de présence humaine et habituellement soustraits aux regards. Salles de classe, laboratoires scientifiques, établissements thermaux, installations militaires, autant d'environnements complexes et difficiles d'accès, qu'elle rend visibles pour prendre la mesure de leur étrangeté.

Lynne Cohen a participé à de nombreuses expositions individuelles et collectives dans le monde entier. D'importantes rétrospectives ont d'ailleurs analysé son parcours artistique dans le détail, notons celle qu'a organisée le Musée des beaux-arts du Canada en 2001, qui a circulé au pays et en France; ainsi que celle récemment produite par la Fundación MAPFRE à Madrid, en 2014, présentée à la Sala Vimcorsa, à Cordoue, et à la Sala Rekalde, à Bilbao. Son œuvre fait partie de près de 50 collections publiques, dont celles du Musée des beaux-arts du Canada, de l'Australian Art Gallery, de la Bibliothèque nationale de France, de l'Art Institute of Chicago, du Metropolitan Museum à New York, de l'Art Gallery of Ontario et du Musée national des beaux-arts du Québec. Elle a reçu plusieurs distinctions au cours de sa prolifique carrière, parmi lesquelles : le prix du Gouverneur général du Canada, la plus haute reconnaissance accordée pour l'excellence en arts visuels et en arts médiatiques, et le premier Scotiabank Photography Award, soulignant son apport exceptionnel, tant pour l'avancement que pour le rayonnement de sa discipline.

À propos de…

Le MNBAQ

Situé au cœur du parc des Champs-de-Bataille, l'un des parcs urbains les plus prestigieux au monde, le Musée national des beaux-arts du Québec est un complexe muséal unique alliant l'art, l'architecture et la nature. La vaste collection du Musée, qui compte plus de 40 000 œuvres réalisées depuis le 17e siècle, est mise en valeur dans quatre pavillons distincts. Peintures, sculptures, dessins, photographies, estampes sont présentés dans les différentes expositions du pavillon d'art historique, alors que les œuvres des artistes phares Jean Paul Lemieux, Alfred Pellan, Fernand Leduc et Jean-Paul Riopelle brillent dans le pavillon d'art moderne. Le quatrième pavillon, inauguré en juin 2016, met en lumière la collection d'art contemporain du Québec après 1960 incluant l'art inuit, les arts décoratifs et le design. La pyramide de verre reliant l'ensemble des pavillons propose un espace de découvertes pour les enfants. mnbaq.org

La Fondation du MNBAQ

La Fondation du MNBAQ a piloté la Grande campagne de financement dédiée en majeure partie à la construction du pavillon Pierre Lassonde. Sa mission est de collaborer au développement du Musée, en enrichissant ses collections, en diversifiant son offre d'expositions et en augmentant l'accessibilité à ses programmes d'activités éducatives et culturelles. fmnbaq.org

mnbaq.org

