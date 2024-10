Jin-me Yoon. Porter un regard au loin - Une œuvre exposée le long de la façade sud du Musée des beaux-arts du Canada dans le cadre de la série Femmes en tête.

OTTAWA, ON, le 10 oct. 2024 /CNW/ - Les visiteurs.euses et les passant.e.s peuvent contempler l'immense collage Porter un regard au loin, de l'artiste canado-coréenne Jin-me Yoon, sur la façade extérieure sud du Musée des beaux-arts du Canada (MBAC). Troisième œuvre de notre série Femmes en tête, qui met en lumière le pouvoir de l'art pour bâtir des ponts, l'installation impressionnante de Yoon ornera notre édifice emblématique jusqu'au printemps 2026.

« Nous sommes fiers de poursuivre Femmes en tête avec l'œuvre monumentale de Jin-me Yoon, créée à partir d'une de ses œuvres précédentes qu'elle a revisitée spécifiquement pour cette installation », a déclaré Jean-François Bélisle, directeur général du Musée des beaux-arts du Canada. « Nous croyons fermement au pouvoir transformateur des arts visuels, qui permettent de tisser des liens, d'entretenir des relations et de promouvoir la justice sociale. Et pour ce faire, il est important de présenter la diversité des talents artistiques canadiens. »

Porter un regard au loin est le prolongement de Regarder au loin (2017), l'une des œuvres précédentes de Jin-me Yoon créée dans le cadre de Repères2017/LandMarks2017 pour souligner le 150e anniversaire du Canada. L'œuvre aborde les effets persistants du colonialisme et du militarisme qui sont dissimulés par la beauté naturelle et l'attrait touristique de la réserve de parc national du Canada Pacific Rim, située le long de la côte ouest de l'île de Vancouver sur les territoires traditionnels de la Première Nation des Nuu-chah-nulth.

La nouvelle œuvre de Yoon, Porter un regard au loin, propose différentes façons de se relier aux lieux et à l'histoire. L'installation de 80 mètres de long et de 9 mètres de haut retrace l'expérience vécue par l'artiste de la diaspora canado-coréenne. L'œuvre est ancrée dans une photographie de l'artiste regardant l'océan avec des jumelles. Elle contemple la Corée depuis la plage Long dans la réserve de parc national du Canada Pacific Rim; ces endroits sont les théâtres de la Seconde Guerre mondiale et de la Guerre froide, deux sites qui revêtent une importance personnelle pour Yoon.

En regardant à travers ses jumelles, Yoon attire l'attention sur les significations géopolitiques, historiques et personnelles des points de repère politiques locaux situés aux alentours du Musée des beaux-arts du Canada - tels que le Monument au maintien de la paix, la Colline du Parlement ou l'ambassade américaine. Ce faisant, elle reconnaît aussi les récits profondément inscrits dans le territoire non cédé de la Nation algonquine Anishinaabe, ainsi que la sculpture Maman, de Louise Bourgeois.

Un monticule géant représente un monument éphémère, en contrepoint à aux récits officiels qui masquent la violence ou effacent les histoires personnelles turbulentes vécues par la première vague de Coréens venus au Canada après le centenaire du pays, en 1967.

« En tant qu'artiste qui travaille avec la photographie et la vidéo, Jin-me Yoon est une membre importante de la communauté dynamique de l'art contemporain à Vancouver. Son travail est reconnu au Canada et à l'international pour sa contribution aux discussions en cours sur l'expérience de la migration et la transformation de ses relations avec les lieux », a expliqué Euijung McGillis, conservatrice adjointe, collection de photographies, au MBAC. « L'installation de Yoon invite le public à suivre son "regard porté au loin", l'incitant à un voyage contemplatif le long de la façade du Musée. Pour l'artiste, ce qui peut sembler être des récits personnels implique en fait des considérations sociales et historiques plus larges. »

La collection du Musée compte sept œuvres photographiques de Jin-me Yoon : Long Time So Long (vidéo), 2023; Untitled 9 (Long Time So Long), 2022; ChronoChrome 2 (Long Time So Long), 2022; Fugitive (Unbidden) no 2, 2004; Fugitif (Involontaire) no 3, 2004; Involontaire: Jungle marécageuse, 2003; Souvenirs du moi (Lac Louise), 1991, tirée en 1996.

À propos de Jin-me Yoon

Jin-me Yoon a quitté la Corée pour émigrer à Vancouver avec sa famille en 1968. En 1990, elle reçoit un baccalauréat en beaux-arts de l'Emily Carr College of Art and Design, aujourd'hui la Emily Carr Institute of Art and Design. En 1992, après avoir obtenu une maîtrise en beaux-arts de l'Université Concordia à Montréal, Yoon retourne à Vancouver et commence à enseigner au département d'arts visuels de l'école des arts contemporains de l'Université Simon Fraser. Elle y est aujourd'hui professeure agrégée. Depuis 1989, les œuvres de Yoon ont souvent été présentées dans le cadre d'expositions individuelles et collectives en Amérique du Nord, en Asie, en Australie et en Europe.

À propos du Musée des beaux-arts du Canada

Le Musée des beaux-arts du Canada a pour vocation d'amplifier les voix par le biais de l'art et d'élargir la portée et l'envergure de sa collection, de son programme d'expositions et de ses activités publiques pour représenter toute la population canadienne, tout en misant sur les façons autochtones d'être et de savoir. Ankosé, un mot anishinaabemowin qui signifie Tout est relié, représente la mission du Musée en vue de créer des expériences dynamiques qui ouvrent le cœur et l'esprit et changent le regard que nous portons sur nous-mêmes, sur les autres et sur nos histoires diversifiées, à travers les arts visuels. Le Musée des beaux-arts du Canada abrite une riche collection internationale d'art autochtone contemporain, ainsi que d'importantes collections d'art canadien et européen historique et contemporain du XIVe au XXIe siècle. Fondé en 1880, le Musée des beaux-arts du Canada joue un rôle clé dans la culture canadienne depuis plus de 140 ans. Pour en savoir davantage, visitez beaux-arts.ca .

