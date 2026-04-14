SAINT-HUBERT, QC, le 14 avril 2026 /CNW/ - La Commission scolaire Riverside a le plaisir de présenter Jill of All Trades, une série d'activités qui permet aux filles et aux femmes de tous âges de découvrir des métiers spécialisés en leur offrant des occasions concrètes d'explorer, dans un environnement accueillant et stimulant. Ces évènements incontournables offrent aux participantes l'occasion de découvrir des domaines à forte dominance masculine, comme la maçonnerie, la soudure, la menuiserie, la mécanique de machinerie fixe et plus encore, grâce à des expériences immersives et pratiques qui renforcent la confiance en soi et éveillent la curiosité.

Activités Jill of All Trades (Groupe CNW/Commission scolaire Riverside)

« Ce qui rend les activités de Jill of All Trades si remarquables, c'est leur capacité d'ouvrir des portes aux jeunes femmes en leur permettant d'explorer des parcours professionnels qu'elles n'auraient peut-être jamais imaginés », explique Christopher Craig, président du conseil des commissaires de la Commission scolaire Riverside. « En mettant la main à la pâte, en manipulant directement l'équipement et en apprenant auprès d'experts du domaine, les participantes acquièrent une expérience concrète, gagnent en confiance et commencent à envisager un avenir dans des carrières où les femmes sont encore sous-représentées. »

Au-delà du développement des compétences techniques, Jill of All Trades célèbre l'égalité et l'inclusion, encourageant les participantes à remettre en question les stéréotypes qui persistent dans le monde du travail et à trouver leur place dans des domaines où des perspectives variées, des talents et du leadership sont essentiels à la croissance de ces milieux.

L'objectif principal de Jill of All Trades est de faire tomber les barrières et de montrer aux filles et aux femmes que ces carrières sont non seulement accessibles, mais à leur portée. Grâce à des expériences pratiques, les participantes développent curiosité et confiance dans des domaines où la demande de main-d'œuvre qualifiée est élevée. Cette approche soutient la croissance économique à long terme tout en incitant davantage de femmes à suivre des formations menant à des carrières enrichissantes.

Dans le cadre de cette série, la prochaine activité de Jill of All Trades mettra en lumière la mécanique automobile, le jeudi 16 avril, de 10 h à 14 h, au Centre d'expertise en transport - ACCESS (4861, chemin de la Savane, Saint-Hubert). L'évènement offrira plusieurs ateliers interactifs, permettant aux participantes de vivre concrètement l'expérience d'étudier et de travailler dans le secteur automobile, ainsi qu'une visite guidée des installations ultramodernes du nouveau centre.

Les personnes intéressées sont invitées à s'inscrire pour découvrir le concept de Jill of All Trades. Pour obtenir des renseignements sur l'inscription ou réserver une place pour le prochain évènement sur la mécanique automobile, veuillez communiquer avec [email protected].

Pour en savoir plus sur cette initiative et regarder les participantes de Jill of All Trades en action, visionnez la vidéo ici.

SOURCE Commission scolaire Riverside