SAINT-HUBERT, QC, le 22 mai 2026 /CNW/ - La Commission scolaire Riverside a le plaisir d'annoncer l'ouverture officielle de l'école Harold-Napper agrandie. La construction de ce nouveau bâtiment a été rendue possible grâce à un financement de près de 15,5 millions de dollars du ministère de l'Éducation dans le cadre du Plan québécois des infrastructures.

L'école dispose désormais de 8 classes additionnelles, pour un total de 28 classes. Ces espaces comprennent également des aires de collaboration pour le personnel enseignant ainsi que des locaux adaptés à de plus petits groupes d'élèves, permettant de mieux répondre à une diversité de besoins. Ces nouveaux espaces proposent ainsi des environnements entièrement repensés et adaptés aux besoins actuels. Lumineux, modernes et accueillants, ces nouveaux espaces contribuent à créer un milieu d'apprentissage stimulant, propice à l'engagement et à la réussite de tous.

Cet agrandissement représente une avancée significative pour l'école et sa communauté. Il offre des conditions renouvelées qui soutiennent pleinement la réussite des élèves et le travail du personnel.

Citations

« Depuis 2018, le gouvernement du Québec a investi massivement pour bâtir et entretenir ses écoles, faisant passer le financement des infrastructures scolaires de 9 à 23,5 milliards de dollars. Nous sommes conscients que les défis sont grands, mais ces nouvelles écoles modernes et lumineuses illustrent notre volonté d'offrir aux élèves et au personnel des milieux d'apprentissage accueillants et de qualité, où chacun a envie de se rendre chaque matin. »

Sonia LeBel, ministre de l'Éducation

« Aujourd'hui, nous assistons à un moment marquant pour notre communauté. L'agrandissement réalisé ici permettra à encore plus d'élèves de grandir dans un environnement moderne, accueillant et adapté à leurs besoins. Ces nouveaux espaces contribueront assurément à leur réussite éducative pour les années à venir. »

Ian Lafrenière, député de Vachon, vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

« Je suis très heureuse de la réalisation de ce chantier nécessaire pour les élèves et l'équipe de l'école Harold-Napper. La prochaine rentrée sera sûrement stimulante dans ces espaces lumineux et adaptés aux besoins actuels. »

Linda Caron, députée de La Pinière

« C'est avec une grande joie que nous accueillons ces nouveaux espaces au sein de l'école Harold-Napper. Nous remercions sincèrement le gouvernement du Québec pour son appui précieux, qui a permis la concrétisation de ce projet. Toute la communauté scolaire en bénéficiera, et nous sommes convaincus que les élèves et le personnel enseignant y trouveront un milieu encore plus inspirant et propice à la réussite. »

Christopher Craig, président de la Commission scolaire Riverside

SOURCE Commission scolaire Riverside

Pour toutes informations supplémentaires : Martine Tremblay, Conseillère aux communications, [email protected]