SAINT-HUBERT, QC, le 26 janv. 2026 /CNW/ - La Commission scolaire Riverside a le plaisir d'annoncer l'ouverture des inscriptions pour l'année scolaire 2026-2027, à partir du lundi 2 février 2026! Les familles sont invitées à découvrir nos programmes et services variés, conçus pour soutenir la réussite, l'engagement et le bien‑être des élèves.

Réussite en français et bilinguisme

Nous offrons un large éventail de programmes en français, incluant l'immersion française et le français langue d'enseignement. Les élèves développent de solides compétences bilingues dans un environnement inclusif et stimulant.

Éducation inclusive pour toutes et tous

Riverside collabore étroitement avec les parents, les équipes-écoles et les partenaires communautaires afin que chaque élève puisse s'épanouir. Notre approche inclusive inclut l'accès à des professionnels spécialisés et à des programmes régionaux adaptés à une grande diversité de besoins.

Programmes spécialisés et opportunités uniques

Au secondaire, les élèves peuvent choisir parmi une vaste gamme de programmes à concentration, incluant l'informatique, le sport, les arts et les cours enrichis. Le programme du Baccalauréat International (BI) est également offert aux niveaux primaire et secondaire, offrant un enseignement rigoureux et reconnu à l'international.

Au‑delà de la classe

Les élèves de Riverside bénéficient d'une grande variété d'activités parascolaires sur l'heure du midi et après les cours. Ces activités couvrent de nombreux domaines dont le sport et les arts à la technologie et au leadership, afin que chaque élève puisse explorer ses passions, développer de nouvelles compétences et renforcer son sentiment d'appartenance.

À noter!

Les familles peuvent explorer nos programmes et s'inscrire entre le 2 février et le 31 mars 2026, offrant à tous les parents suffisamment de temps pour planifier et compléter l'inscription. Dès le 2 février, il suffit de se rendre sur notre site web et de prendre un rendez-vous en ligne pour commencer le processus.

Pour plus d'informations et pour vous inscrire, visitez rsb.qc.ca.

