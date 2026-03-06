OTTAWA, ON, le 6 mars 2026 /CNW/ - Peu importe l'endroit où elles vivent ou leur niveau de revenu, les Canadiennes doivent toujours avoir un accès libre et sans entrave aux services de santé sexuelle et reproductive. Les Canadiennes ont mené de longues luttes pour faire reconnaître ces droits, mais nous devons demeurer vigilants. Comme pays, nous ne pouvons tenir pour acquis les droits sexuels et reproductifs des femmes.

À l’occasion de la Journée internationale des femmes, la SOGC s’engage à poursuivre ses efforts pour défendre le droit des Canadiennes d’accéder à l’ensemble des services de santé en obstétrique et gynécologie. (Groupe CNW/The Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada) Logo de la SOGC (Groupe CNW/The Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada)

À l'occasion de la Journée internationale des femmes, la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC) s'engage à poursuivre ses efforts pour défendre le droit des Canadiennes d'accéder à l'ensemble des services de santé en obstétrique et gynécologie. Nous devons préserver en tout temps l'accès à l'avortement, la contraception, les soins d'affirmation de genre et les consultations et chirurgies gynécologiques, et ce, dans des délais acceptables.

Bien que le Canada ait réalisé des progrès importants au cours des dernières décennies en matière de santé et de droits sexuels et reproductifs pour les femmes, de nouvelles menaces continuent de susciter des inquiétudes. Nous avons observé des reculs très préoccupants de l'accès à l'avortement aux États-Unis à la suite de la décision rendue en 2022 par la Cour suprême des États-Unis, qui a renversé l'arrêt Roe c. Wade. Des femmes américaines ont dû composer avec un accès restreint aux soins reproductifs en raison de la criminalisation de l'avortement dans certains États. Elles ont également subi les conséquences de changements dans les conseils et les politiques en santé fondés sur la désinformation et sur des mouvements idéologiques ciblant de façon disproportionnée la santé sexuelle et reproductive.

Le Canada n'est pas à l'abri de tels reculs en matière d'accès aux soins pour les femmes. Nous ne devons pas baisser la garde. Nous devons veiller à ce que tous les services de santé reproductive demeurent des décisions strictement médicales prises entre une femme et son médecin. Nous devons éviter l'adoption de mesures de criminalisation qui pourraient restreindre davantage l'accès aux soins reproductifs. Et nous devons nous assurer que les politiques de santé qui concernent les femmes et les personnes de la diversité de genre reposent sur des données probantes, et non sur l'idéologie.

En cette Journée internationale des femmes, la SOGC exhorte les gouvernements provinciaux, territoriaux et fédéral ainsi que les autorités sanitaires à reconnaître et à protéger le droit de chaque femme au Canada de recevoir les soins dont elle a besoin. Ils doivent également en faire davantage pour élargir l'accès à ces services, particulièrement pour les femmes marginalisées et celles vivant en régions rurales et éloignées.

« En cette Journée internationale des femmes, nous ne devons pas oublier les droits durement acquis qui ont permis à chaque femme de prendre ses propres décisions concernant son corps et ses soins de santé. La SOGC continuera d'être une voix nationale pour toutes les femmes qui souhaitent la protection de ces droits et un meilleur accès aux soins. Toutes les Canadiennes méritent de se sentir appuyées dans leurs choix et d'avoir l'assurance que leurs besoins en santé sexuelle et reproductive seront comblés à chaque étape de leur vie. » - Dre Lynn Murphy-Kaulbeck, présidente, Société des obstétriciens et gynécologues du Canada

