Jeux du Commonwealth Canada et Kukri Sports renouvellent leur partenariat pour les Jeux du Commonwealth de Birmingham 2022

Kukri était également le fournisseur officiel de l'uniforme d'Équipe Canada aux Jeux du Commonwealth de 2018 à Gold Coast, en Australie.

Richard Powers, président de Jeux du Commonwealth Canada a déclaré :

« Nous sommes ravis de renouveler notre partenariat avec Kukri comme fournisseur officiel de l'uniforme de l'équipe des Jeux du Commonwealth de 2022. Nos athlètes étaient impressionnés par la qualité et le design de nos vêtements en 2018 et nous anticipons avec impatience une sensationnelle collaboration en préparation pour les Jeux du Commonwealth de 2022. »

Wendy Hughes, directrice générale Kukri Sports a déclaré :

« Nous sommes vraiment heureux de poursuivre notre partenariat comme fournisseur officiel de l'uniforme d'Équipe Canada. Notre relation de travail avant et pendant les Jeux de 2018 avait été fantastique. Grâce à cette expérience et à la rétroaction issue de Gold Coast, nous sommes confiants de pouvoir offrir aux athlètes et aux délégués une toute nouvelle identité originale dont ils pourront tous être fiers aux Jeux du Commonwealth de 2022 à Birmingham, en Angleterre. »

L'entente de partenariat comprend un engagement vestimentaire accru par rapport à 2018, l'entreposage et l'expédition des vêtements, les retouches sur place aux Jeux, en plus de vêtements pour les représentants de JCC. Le dévoilement de l'uniforme d'Équipe Canada 2022 est provisoirement prévu pour le mardi, 27 juillet 2021, date qui correspond au lancement du décompte d'un an avant l'ouverture des Jeux du Commonwealth de 2022.

Kukri Sports Canada, une filiale de JD Group, est un fabricant international de vêtements de sport qui fournit des vêtements d'équipe personnalisés à plus de 100 sports différents. Fondé en 1999, Kukri s'associe à des milliers d'équipes, écoles et universités à travers le globe. Kukri Sports Canada est basé à Vancouver et opère à travers le Canada, s'associant à plusieurs organismes provinciaux impliqués dans un large éventail de sports.

Jeux du Commonwealth Canada (JCC) est le détenteur des droits de franchise du mouvement sportif du Commonwealth au Canada. JCC appuie les athlètes canadiens dans l'atteinte de l'excellence aux Olympiques, Paralympiques et championnats du monde, enrichit la vie des jeunes à travers le Commonwealth et accueille les Jeux du Commonwealth. Pour de plus amples renseignements, visitez www.commonwealthgames.ca

SOURCE Association canadienne des Jeux du Commonwealth

Renseignements: Jeux du Commonwealth Canada, Brian MacPherson, chef de la direction, 613 244 6868 poste 226, brian@commonwealthgames.ca; Kukri North America, Wendy Hughes, directrice des ventes, 604 942 9989, Wendy@kukrisports.com

Related Links

http://www.commonwealthgames.ca