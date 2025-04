OTTAWA, ON, le 9 avril 2025 /CNW/ - Commonwealth Sport Canada (CSC) a annoncé aujourd'hui que Erica Weibe, deux fois championne du Commonwealth et championne olympique de 2016, sera la Chef de Mission d'Équipe Canada aux Jeux du Commonwealth de 2026 qui auront lieu à Glasgow, en Écosse, du 23 juillet au 2 août 2026.

Erica Wiebe, Jeux du Commonwealth de Glasgow 2014 (Groupe CNW/Association canadienne des Jeux du Commonwealth)

Les Jeux du Commonwealth de 2026 marqueront un nouveau chapitre pour l'illustre événement multisport de grande envergure, réputé pour sa promotion de l'unité, de la diversité et de l'esprit sportif parmi les meilleurs athlètes des nations du Commonwealth. Les Jeux de 2026 mettront en vedette un programme réduit et davantage viable de dix sports, incluant six parasports pleinement intégrés, accueillis dans quatre sites situés dans un périmètre de huit miles, assurant un horaire de télédiffusion rempli d'action tous les jours de la compétition. Glasgow 2026 vise à inspirer les futurs hôtes des Jeux du Commonwealth grâce à une présentation de Jeux durables et accessibles.

« Après avoir examiné quinze soumissions extrêmement impressionnantes, notre comité de sélection pour le poste de Chef de Mission a diligemment considéré les candidatures et effectué des entrevues pour ce rôle important », a relaté Kelly Laframboise, directrice, Équipe Canada 2026. « Nous sommes confiants que dans le cadre des ces Jeux rationalisés, l'engagement au sport, à la diversité, à l'équité et à l'inclusion d'Erica, ainsi que son expérience au service des athlètes apporteront beaucoup de valeur et un excellent leadership à l'équipe canadienne de 2026. »

Championne du Commonwealth et olympique en lutte libre, possédant une maîtrise en administration des affaires des universités Cornell et Queens, commentatrice sportive et spécialiste de la facilitation, Erica Wiebe apporte une précieuse expertise comme conseillère au rôle de Chef. Championne nationale à huit reprises, championne du monde universitaire, deux fois championne des Jeux du Commonwealth (2014 et 2018) et médaillée aux championnats du monde, Weibe est une porte-parole passionnée du pouvoir du sport. Elle est entraîneure bénévole de lutte auprès des jeunes, ambassadrice de Right to Play et vice-présidente du conseil d'administration de l'Institut canadien de sport de Calgary. Lorsqu'elle ne pousse pas des adversaires au tapis, ou qu'elle n'en parle pas au micro, ou qu'elle n'entraîne pas d'autres lutteurs et lutteuses à le faire, elle travaille comme gestionnaire des relations avec les athlètes, du sport sécuritaire et de la DEI auprès du Comité olympique canadien (COC).

C'est un honneur incroyable de se voir confier le rôle de Chef de Mission d'Équipe Canada aux Jeux du Commonwealth de 2026 à Glasgow. Les Jeux du Commonwealth représentent la philosophie d'un sport à vocation sociale, un moteur puissant. J'ai extrêmement hâte d'encourager cette équipe alors qu'elle vivra les joies de compétitionner à ces Jeux, ce même sentiment de joie que j'ai vécu aux Jeux de 2014, dans cette même ville », a déclaré Erica Weibe, Chef de Mission de 2026. « Les Jeux de 2014 ont été un point tournant de ma carrière ; cette expérience vécue de la beauté des différentes cultures et habiletés au Village des athlètes et de compétitionner aux Jeux sont des souvenirs que je n'oublierai jamais. L'équipe de 2026 sera entre bonnes mains grâce à une incroyable équipe de Mission vouée à offrir une expérience axée sur l'athlète. »

Le rôle de la Chef de Mission sera d'assurer le leadership global de l'équipe canadienne ainsi que d'appuyer et de faire la promotion de l'équipe en créant un environnement qui favorise l'atteinte des meilleures performances pour les athlètes et les entraîneurs à Glasgow. En 2026, la Chef encouragera et motivera le personnel de l'équipe de Mission, fournira des services nécessaires à l'Équipe grâce à son leadership et ses idées novatrices, en plus d'être porte-parole d'Équipe Canada à Glasgow 2026.

À PROPOS D'ÉQUIPE CANADA 2026

Les Jeux du Commonwealth de 2026 accueilleront 74 nations et territoires Les Jeux du Commonwealth sont un tremplin et une opportunité de développement pour les athlètes, les entraîneurs et les gestionnaires canadiens qui visent le succès olympique et paralympique.

Aux Jeux du Commonwealth à plus grande échelle de Birmingham 2022, Équipe Canada a atteint son but de terminer parmi les trois premiers au tableau des médailles parmi toutes les nations et territoires participants. Les Jeux 2026 sont une opportunité de changement. Ainsi, l'équipe canadienne aura une allure différente ; les projections de médailles dans les 10 sports au programme seront annoncées au cours des mois à venir.

L'équipe de Mission dévouée d'Équipe Canada offrira un environnement optimal en célébrant l'égalité, la diversité et l'absence de discrimination. Cet environnement appuiera notre but de favoriser les meilleures performances à vie des athlètes canadiens aux Jeux du Commonwealth de 2026.

À PROPOS DE COMMONWEALTH SPORT CANADA

En 1930, Hamilton, Canada a été la toute première ville hôtesse des Jeux du Commonwealth, alors connus sous le nom de Jeux de l'Empire britannique. Commonwealth Sport Canada (CSC) est le détenteur des droits de franchise des Jeux du Commonwealth et du mouvement sportif du Commonwealth au Canada. CSC est un membre à part entière de la communauté sportive canadienne en appuyant les athlètes canadiens dans l'atteinte de l'excellence aux Olympiques, aux Paralympiques et aux championnats du monde. La mission de CSC est d'enrichir la vie des jeunes à travers le Commonwealth et d'accueillir les Jeux du Commonwealth. CSC est responsable de tous les aspects de la participation canadienne aux XXIIIe Jeux du Commonwealth et enverra une délégation de 225 personnes, composée des meilleurs athlètes, entraîneurs et officiels pour représenter le Canada. Les prochains Jeux se dérouleront à Glasgow, en Grande-Bretagne, du 23 juillet au 2 août 2026. Pour de plus amples renseignements, visitez : www.commonwealthsport.ca.

SOURCE Association canadienne des Jeux du Commonwealth

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter : Kelly Laframboise, Directrice, Équipe Canada 2026, Commonwealth Sport Canada, (613) 244-6868, [email protected] OU Erica Wiebe, Chef de Mission 2026, Commonwealth Sport Canada, 403-473-8419, [email protected]