OTTAWA, ON, le 24 févr. 2025 /CNW/ - Commonwealth Sport Canada (CSC) est devenue aujourd'hui la première Association des Jeux du Commonwealth nationale à signer la Déclaration Commonwealth Sport Lekwungen de réconciliation et de partenariat avec les peuples autochtones. Ce faisant, CSC devient la première association nationale du sport du Commonwealth signataire de la Déclaration.

La Déclaration Commonwealth Sport Lekwungen de réconciliation et de partenariat avec les peuples autochtones (Groupe CNW/Association canadienne des Jeux du Commonwealth)

Sous la direction d'Ava Hill, ancienne Cheffe de la bande des Six Nations, la Déclaration a été rédigée par un groupe de travail international composé d'experts, de praticiens du sport et de leaders autochtones. Les parties à la Déclaration s'engagent à participer à un processus dont le but est d'ouvrir la voie à la participation sportive des peuples autochtones dans un esprit de respect, de protection et de promotion de leurs droits et opportunités.

La Déclaration inclut dix objectifs reliés à la promotion du sport et à l'éducation physique pour les personnes autochtones: la promotion du développement du sport autochtone ; une meilleure compréhension des jeux traditionnels ; des partenariats avec les peuples autochtones et les communautés dans la planification et l'accueil de manifestations sportives ; l'inclusion de jeux autochtones traditionnels dans les manifestations sportives ; une voie d'accès au sport de haute performance pour les athlètes et les entraîneurs autochtones ; la célébration de leurs accomplissements ; et le renforcement de réseaux de sport inclusifs.

Tous les signataires de la Déclaration ne sont pas tenus de mettre en œuvre les dix objectifs. Ils sont plutôt appelés à se concentrer sur les actions qui font avancer et qui appuient le mieux leur travail auprès des athlètes et des communautés autochtones à l'échelle locale et internationale. La Déclaration affirme que chaque personne a le droit de participer et d'avoir accès au sport.

« Commonwealth Sport Canada (CSC) est fière d'être la toute première Association des Jeux du Commonwealth à signer cette déclaration importante », a annoncé Claire Carver-Dias, présidente de Commonwealth Sport Canada. « CSC s'engage à faire preuve de leadership, à améliorer les relations entre les nations et à améliorer notre propre compréhension des peuples autochtones et de leurs cultures. Nous sommes engagés à l'esprit et aux objectifs de cette Déclaration dans le but d'encourager la réconciliation et les partenariats avec les peuples autochtones afin d'être une source d'inspiration et d'espoir pour les jeunes autochtones à réussir dans le sport et dans la vie. »

La Déclaration a été adoptée par la Commonwealth Games Federation (CGF) lors de son Assemblée générale de 2023 et entérinée par les ministres du sport du Commonwealth en juillet 2024. Vous pouvez lire la Déclaration ici : www.commonwealthsport.com/reconcilation.

« Je suis très fière de cette réalisation importante qui, si elle est pleinement adoptée, permettra d'éliminer les obstacles à la participation des personnes autochtones dans le sport grâce au développement et à la promotion de programmes adaptés à leurs besoins », a noté Ava Hill, ancienne Cheffe de la bande Six Nations de Grand River et co-présidente du groupe de travail autochtone de la CGF. « J'espère sincèrement que tous les niveaux d'organisations canadiennes de tous les domaines deviendront signataires de cette Déclaration afin de faire une différence dans la vie des jeunes autochtones à l'aide du sport. »

À PROPOS DE COMMONWEALTH SPORT CANADA

Commonwealth Sport Canada (CSC) est le détenteur des droits de franchise des Jeux du Commonwealth et du mouvement sportif du Commonwealth au Canada. CSC est un membre à part entière de la communauté sportive canadienne en appuyant les athlètes canadiens dans l'atteinte de l'excellence aux Olympiques, aux Paralympiques et aux championnats du monde. La mission de CSC est d'enrichir la vie des jeunes à travers le Commonwealth et d'accueillir les Jeux du Commonwealth. Pour de plus amples renseignements, visitez : www.commonwealthsport.ca.

SOURCE Association canadienne des Jeux du Commonwealth

Pour de plus amples renseignements : Brian MacPherson, Chef de la direction, Association Canadienne des Jeux du Commonwealth, (613) 244-6868, [email protected]