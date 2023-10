Jeunesse J'écoute poursuit son engagement à soutenir les jeunes des Premières Nations, les Inuit et les Métis d'un océan à l'autre grâce à une stratégie d'action renouvelé

La stratégie d'action 2023-2026 s'appuie sur les progrès réalisés par Jeunesse J'écoute pour améliorer les services de santé mentale en ligne destinés aux jeunes des Premières Nations, aux Inuit et aux Métis, en veillant à ce qu'ils soient équitables, accessibles et culturellement adaptés

Depuis le lancement de la première version de Trouver l'espoir en 2019, JJE a accompli d'énormes progrès. Cependant, comme toujours, il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir. La colonisation passée et actuelle continue d'avoir un impact préjudiciable sur le bien-être mental, émotionnel, physique et spirituel des jeunes Autochtones.

IQALUIT, NT, le 3 oct. 2023 /CNW/ - Afin de poursuivre ses efforts pour combler les disparités en matière de santé mentale en ligne et renforcer son engagement envers la Vérité et la Réconciliation, Jeunesse J'écoute (JJE) lance « Trouver l'espoir : Stratégie d'action 2023-2026 de JJE pour soutenir les jeunes des Premières Nations, Inuit et Métis. » Travaillant en partenariat avec les Premières Nations, les Inuit et les Métis ainsi qu'avec leurs organisations, JJE entreprendra 32 actions spécifiques visant à atteindre six objectifs ambitieux visant à améliorer le soutien en santé mentale aux jeunes Autochtones de manière équitable, accessible et culturellement adaptée.

Sous la direction du Conseil consultatif Autochtone de JJE, l'équipe des Initiatives Autochtones de Jeunesse, J'écoute mettra en œuvre la stratégie d'action Trouver l'espoir 2023-2026.

Grâce à des stratégies ciblées de sensibilisation, Jeunesse J'écoute renforcera la confiance et la notoriété de ses services au sein des communautés Autochtones. Sachant que de nombreuses personnes Inuites, Métisses et des Premières Nations, en particulier dans le nord, vivent dans des régions éloignées et rencontrent des obstacles à l'accès aux services de santé, JJE développera des solutions innovantes pour faciliter l'accès aux services, de sorte que les jeunes confrontés à des problèmes de connectivité puissent avoir accès hors ligne à un soutien en santé mentale.

Jeunesse J'écoute continuera également à explorer des opportunités pour améliorer les processus de référence d'urgence afin de mettre en relation les jeunes Autochtones avec des services d'urgence plus sécuritaires qui répondent au mieux à leurs besoins.

Dans le cadre de sa stratégie d'action Trouver l'espoir 2023-2026, JJE lancera un troisième programme Autochtone, New Trails (afin d'augmenter la sensibilisation aux services de JJE dans les communautés des Premières Nations, Inuites et Métisses rurales et éloignées grâce à des panneaux d'affichage, des panneaux de signalisation routière, des panneaux d'arénas et des fresques murales en vinyle). JJE élargira le programme Brighter Days (un programme de bien-être Autochtone élaboré par des éducateur·trice Autochtones, des intervenant·e·s scolaires et des travailleur·euse·s communautaires pour donner aux jeunes des Premières Nations, Inuit et Métis les compétences, les outils et les ressources nécessaires pour soutenir leur bien-être) pour inclure davantage de sujets. De plus, le programme Weaving Threads sera étendu pour inclure un nouveau niveau « Ambassadeur·rice » avec une formation et des responsabilités accrues pour les bénévoles.

L'engagement de longue date de Jeunesse J'écoute et ses actions ont contribué à combler le fossé pour soutenir les jeunes des Premières Nations, Inuit et Métis avec des services critiques de santé mentale en ligne, notamment lorsque d'autres services communautaires ne sont pas disponibles. En 2019, JJE a élaboré sa première stratégie d'action pour soutenir les jeunes des Premières Nations, Inuit et Métis. Dans le cadre de la stratégie d'action, JJE a :

lancé une option permettant aux jeunes des Premières Nations, Inuit ou Métis de contacter un·e répondant·e aux crises des Premières Nations, Inuit ou Métis, en textant PREMIÈRESNATIONS, INUIT ou MÉTIS au 686868.





créé un accès pour que les jeunes puissent obtenir un soutien en Nēhiyawēwin (Cri des plaines) et en Anishininiimowin (Ojibwé) grâce à un traducteur·trice.





offert plus de 5 000 ressources Autochtones répertoriées dans la section « Ressources Autour de Moi », soutenue par The Grocery Foundation, l'outil interactif le plus vaste en matière de ressources pour la santé mentale des jeunes de ce genre au Canada .





. développé du contenu de santé mentale et de bien-être en ligne pour les jeunes dans six langues Autochtones.





créé deux programmes Autochtones : Brighter Days : un programme de bien-être Autochtone soutenu par Sun Life et Weaving Threads : un programme d'engagement Autochtone.

FAITS SAISISSANTS

Depuis 2019, les conversations de Jeunesse J'écoute avec les jeunes Autochtones ont presque triplé et représentent désormais près de 10 % de toutes les conversations.





Depuis 2019, Jeunesse J'écoute a servi les jeunes Autochtones 47 800 fois par messagerie texte et 80 400 fois grâce à des initiatives de sensibilisation communautaire.





En moyenne, 89 % des jeunes Autochtones déclarent que leur conversation avec Jeunesse J'écoute leur a été utile.





À l'échelle du Canada , les jeunes des Premières Nations, les Inuit et les Métis représentent 41 % des jeunes sans-abri, 50 % des victimes de traite, 54 % des jeunes en protection de l'enfance, et les taux de suicide figurent parmi les plus élevés au monde.

CITATIONS DE SOUTIEN

« Le travail de Jeunesse J'écoute visant à offrir des services de santé mentale en ligne pertinents, équitables et accessibles aux jeunes Inuit, des Premières Nations et Métis ne sera jamais achevé. Pleinement engagé envers la Vérité et la Réconciliation, il incombe à Jeunesse J'écoute de travailler en partenariat avec les Premières Nations, les Inuit et les Métis, avec le Conseil consultatif Autochtone de JJE en tête, afin que tous les jeunes Autochtones aient accès à des services de santé mentale en ligne où et quand ils·elles en ont le plus besoin », a déclaré Katherine Hay, présidente et directrice générale de Jeunesse J'écoute.

« L'héritage de la colonisation passée et actuelle continue d'avoir un impact préjudiciable sur le bien-être mental, émotionnel, physique et spirituel des jeunes Autochtones. Grâce à la mise en œuvre de la stratégie d'action Trouver l'espoir 2023-2026, les services de Jeunesse J'écoute peuvent continuer à combler le fossé pour soutenir les jeunes des Premières Nations, Inuit et Métis avec des services de santé mentale en ligne critiques, en particulier lorsque d'autres services communautaires ne sont pas disponibles, » a déclaré Deanna Dunham, directrice des Initiatives Autochtones et des programmes d'équité de Jeunesse J'écoute.

« Les impacts de la colonisation sur les Premières Nations, les Inuit et les Métis sont continus, intergénérationnels et surpassés uniquement par la résilience des Autochtones. Le stratégie d'action Trouver l'espoir 2023-2026 énonce des objectifs audacieux et réalisables pour éveiller l'espoir dont ont besoin les jeunes Inuit, des Premières Nations et Métis pour s'épanouir dans leur vie », a déclaré Carole Shankaruk, membre du Conseil consultatif Autochtone et membre du conseil d'administration de Jeunesse J'écoute.

À propos de Jeunesse, J'écoute

Jeunesse, J'écoute est le seul service national de santé mentale en ligne accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui offre aux jeunes un soutien gratuit, confidentiel et multilingue. En tant qu'experts en soins en ligne au pays, nous offrons à des millions de jeunes un espace sûr et fiable pour libérer leurs émotions par téléphone, par messagerie texte ou dans le cadre d'un soutien autogéré en tout temps en cas de crise ou au besoin. La campagne Libère tes émotions est le plus grand mouvement pour la santé mentale des jeunes de l'histoire du Canada. Elle vise à recueillir 300 millions de dollars pour éveiller l'espoir des jeunes personnes pour qu'elles puissent s'épanouir dans leur vie. Jeunesse, J'écoute compte sur la générosité des donateur·trice·s, des bénévoles, des partenaires, des entreprises et des gouvernements pour soutenir et financer ses programmes. Pour en savoir plus, consultez le site Web JeunesseJecoute.ca.

