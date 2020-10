Jeunesse, J'écoute lance sa nouvelle plateforme de données

Le Centre de données de Jeunesse, J'écoute partage des informations actualisées sur l'état de la santé mentale des jeunes au Canada aujourd'hui.

TORONTO, le 8 oct. 2020 /CNW/ - Jeunesse, J'écoute lance une toute nouvelle plateforme, première du genre, qui partage des informations actualisées sur la façon dont les jeunes d'un bout à l'autre du pays interagissent avec ses services - fournissant ainsi une perspective sans précédent sur l'état actuel de la santé mentale des jeunes au Canada.

Cette plateforme, appelée Centre de données de Jeunesse, J'écoute, est disponible à JeunesseJecoute.ca/Donnees.

Rendue possible grâce au soutien d'Inforoute Santé du Canada, le Centre de données de Jeunesse, J'écoute dévoile en profondeur les sujets et les thèmes sur lesquels les jeunes demandent de l'aide par le biais des services par texto de l'organisation. Les données peuvent être filtrées par province ou territoire, ce qui permet d'avoir un aperçu complet des défis que les jeunes de partout au pays doivent affronter. Cette plateforme est offerte en français et en anglais.

Le Centre de données de Jeunesse, J'écoute répond à un double objectif : rappeler aux jeunes qu'ils ne sont jamais seuls, en les aidant à voir les préoccupations communes des jeunes d'un bout à l'autre du pays, et servir de guide pour des services, des programmes, des politiques et des systèmes afin d'assurer un soutien à toute épreuve, réactif et concret aux jeunes du Canada.

« Tout ce que nous faisons chez Jeunesse, J'écoute est motivé par les données, dit Katherine Hay, présidente et directrice générale de Jeunesse, J'écoute. En tant qu'unique solution numérique en santé mentale des jeunes au Canada, et ce, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, nous évoluons constamment pour répondre aux besoins changeants en nous basant sur les données recueillies. Et nous savons qu'en partageant largement ces informations, l'impact sera d'autant plus grand sur la santé mentale des jeunes. Le Centre de données de Jeunesse, J'écoute a repoussé les frontières quant aux services de santé mentale fondés sur les données pour les jeunes au pays, et nous sommes infiniment reconnaissants envers Inforoute Santé du Canada de nous avoir aidé à rendre possible ce projet inédit de l'histoire. »

« Nous sommes ravis du partenariat avec Jeunesse, J'écoute pour cette plateforme innovatrice, dit Michael Green, président et chef de la direction d'Inforoute Santé du Canada. La plateforme sera d'une aide extraordinaire pour les jeunes du Canada qui ont besoin de savoir qu'ils ne sont pas seuls, que d'autres enfants et adolescents au pays nous font part de préoccupations similaires. Elle va également fournir des données fondées sur des renseignements probants qui mèneront au développement de programmes et de services essentiels pour la santé mentale des jeunes. »

La protection des renseignements personnels et le maintien de la confiance des jeunes sont la plus grande priorité chez Jeunesse, J'écoute. Toutes les informations partagées par l'entremise du Centre de données de Jeunesse, J'écoute sont agrégées et anonymes, et un certain nombre de protocoles ont été mis en place afin de protéger les renseignements personnels des utilisateurs.

À propos de Jeunesse, J'écoute

Jeunesse, J'écoute est le seul service numérique pancanadien de santé mentale qui fournit aux jeunes du soutien gratuit et confidentiel, en français, en anglais et en arabe, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. En tant qu'experts nationaux de soins virtuels, nous offrons un espace sûr et fiable à des millions de jeunes, où ils peuvent appeler, texter ou bénéficier de soutiens autogérés en situation de crise ou de besoin. En ce sens, notre transformation numérique nous permet d'envisager un avenir où chaque personne au Canada pourra obtenir le soutien dont ils ont besoin, lorsqu'ils en ont besoin et de la manière dont ils en ont le plus besoin. Jeunesse, J'écoute s'appuie avec gratitude sur la générosité de ses donateurs, bénévoles, partenaires investisseurs, partenaires du secteur privé, ainsi que des gouvernements, qui alimentent et financent ses programmes. Apprenez-en plus à propos de nous à JeunesseJecoute.ca ou suivez-nous sur les réseaux sociaux.

Inforoute Santé du Canada

Inforoute contribue à améliorer la santé des Canadiens en travaillant avec ses partenaires afin d'accélérer le développement, l'adoption et l'utilisation efficace de la santé numérique. Par ses investissements, elle contribue à améliorer l'accès aux soins, leur qualité et l'efficience des services de santé pour les patients et les cliniciens. Inforoute est une organisation indépendante à but non lucratif financée par le gouvernement fédéral. Consultez le site https://www.infoway-inforoute.ca/fr/ ou suivez-nous sur Twitter @InforouteSante.

