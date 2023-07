~ Partenariat axé sur la réduction des obstacles à l'accès aux soutiens de santé mentale en ligne pour les jeunes à travers le Canada ~

~ Grâce à l'IA/NLP, Jeunesse, J'écoute vise à fournir des soutiens de santé mentale électronique plus ciblés et spécifiques pour les jeunes, basés sur les mots et les schémas de parole ~

TORONTO, le 5 juill. 2023 /CNW/ - Jeunesse, J'écoute (JJE), le seul service de santé mentale électronique national, multilingue, gratuit et disponible 24h/24, 7j/7, pour les jeunes au Canada, et l'Institut Vector, un institut d'intelligence artificielle (IA) de renommée mondiale qui permet aux chercheur∙euse∙s de développer et d'adopter l'IA de manière responsable, s'associent pour approfondir et élargir la prestation de services de JJE fondée sur des données probantes pour les jeunes à travers le Canada.

Ce partenariat exploite l'IA pour développer davantage la prestation de services chez JJE en améliorant leurs services de santé mentale en ligne afin de compléter les compétences et l'expertise de leur personnel de première ligne dévoué.

Ensemble, nous nous concentrerons sur la réduction des obstacles à l'accès au soutien de santé mentale numérique en développant davantage les processus de triage, de navigation et d'autonomisation des jeunes pour qu'ils∙elles puissent trouver ce dont ils∙elles ont besoin dans notre système de services. Grâce au traitement du langage naturel (NLP), JJE continuera de s'adapter à la façon dont les jeunes s'expriment, permettant au personnel de première ligne d'offrir des services plus précis aux jeunes en fonction de leurs mots, phrases et schémas de parole, et d'orienter les jeunes vers les canaux de services disponibles et appropriés.

JJE dispose de la plus grande base de données anonyme et agrégée sur la santé mentale des jeunes au Canada. En utilisant l'expertise de l'Institut Vector en matière d'IA sécurisée et en plaçant l'équité au cœur de tout ce qu'il fait, JJE établira également des cadres de test incluant une validation manuelle du personnel clinique pour garantir l'exactitude, l'absence de biais, l'équité et l'explicabilité de ses modèles d'IA.

JJE utilise les données pour améliorer la prestation de services, développer de meilleurs programmes et cherche à redéfinir le paysage de la santé mentale numérique pour les jeunes au Canada.

En tant que leader de l'innovation, JJE utilise l'IA pour soutenir le personnel de première ligne depuis 2018 grâce à l'introduction du triage basé sur l'IA par SMS. Cet outil d'IA garantit que les personnes envoyant des SMS à haut risque atteignent nos répondant∙e∙s aux crises bénévoles en quelques secondes. Le partenariat avec l'Institut Vector garantira que JJE reste à la pointe de l'innovation et de l'utilisation éthique de l'IA, alors que nous nous développons et élargissons de manière audacieuse des programmes axés sur les utilisateur∙trice∙s et des services numériques basés sur les données.

Jeunesse, J'écoute a toujours fourni et continuera de fournir un service « humain à humain » et, en respectant les principes de l'IA sécurisée, utilisera l'IA et l'apprentissage automatique pour aider nos clinicien∙ne∙s dans la recherche et l'analyse des données afin de développer et d'étendre les programmes existants.

« Notre partenariat avec l'Institut Vector est passionnant car il nous permet de continuer à utiliser des approches hautement innovantes pour faire face à la crise de santé mentale des jeunes. En tant que leader des services de santé mentale numérique pour les jeunes, Jeunesse, J'écoute est un start-up de 34 ans qui s'est toujours adapté de manière réfléchie aux évolutions technologiques afin de continuer à répondre aux besoins des jeunes à travers le Canada. Ensemble, JJE et l'Institut Vector alimenteront l'évolution nécessaire de la prestation de services de santé mentale en ligne au Canada », a déclaré Katherine Hay, présidente et directrice générale de Jeunesse, J'écoute.

« L'Institut Vector est privilégié de travailler avec Jeunesse, J'écoute. Leur travail auprès des jeunes est tellement important. L'utilisation de l'IA pour améliorer les services aux personnes ayant besoin de soins de santé mentale est un excellent exemple de la manière dont l'IA peut bénéficier à la société », a déclaré Tony Gaffney, président et directeur général de l'Institut Vector.

Jeunesse, J'écoute a récemment lancé le mouvement Libère tes émotions avec pour objectif de transformer de manière radicale l'ensemble du système de santé mentale des jeunes au Canada grâce à des données, des recherches, des partenariats et des actions de plaidoyer sans précédent. La campagne Libère tes émotions, le plus grand mouvement pour la santé mentale des jeunes de l'histoire du Canada, a pour objectif d'amasser 300 millions de dollars pour donner aux jeunes l'espoir de s'épanouir dans leur vie.

QUELQUES FAITS

Jeunesse, J'écoute a soutenu les jeunes plus de 15 millions de fois depuis le début de la pandémie de COVID-19 et ce nombre augmente chaque jour.

En moyenne, 76 % des jeunes partagent quelque chose avec Jeunesse, J'écoute qu'ils∙elles n'ont jamais partagé avec personne d'autre.

En moyenne, 88 % des jeunes se sentent mieux après avoir été en contact avec Jeunesse, J'écoute.

CITATIONS

« De plus en plus, l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique sont intégrés à nos vies. L'IA représente une opportunité pour nous d'améliorer réellement la vie des Canadien∙ne∙s, de manière significative. Grâce à notre partenariat avec Jeunesse, J'écoute, notre objectif est simple : aider le personnel de première ligne grâce à un traitement modernisé, tout en veillant à ce que les jeunes les plus en besoin soient soutenu∙e∙s en premier. Lorsque nous avons créé l'Institut Vector, nous nous sommes engagé∙e∙s à être excellent∙e∙s dans le domaine de l'IA académique, mais nous avons également déclaré que nous allions aider les institutions canadiennes où l'IA fera une différence. Ce partenariat démontre que l'IA peut travailler pour le bien », déclare Ed Clark, président de l'Institut Vector.

« Les Canadien∙ne∙s recherchent un système de soins de santé connecté et modernisé qui améliore les soins aux patients, réduit les risques et sauve des vies. En tant que leader de Canada Health Infoway, je constate la valeur de l'IA et des technologies numériques pour améliorer l'accès aux soins de santé et pour soutenir les fournisseurs de soins dans leurs décisions cliniques. Ce partenariat entre Jeunesse, J'écoute et le l'Institut Vector est un exemple concret de la manière dont l'IA peut être utilisée pour répondre aux besoins de santé mentale des jeunes et fournir des services plus efficaces et personnalisés », déclare Michael Green, président et chef de la direction de Canada Health Infoway membre du conseil d'administration, Jeunesse, J'écoute.

« Les besoins des jeunes évoluent rapidement et ils∙elles utilisent la technologie dans leur vie quotidienne pour résoudre des problèmes, y compris ceux liés à leur santé mentale et leur bien-être. La crise actuelle de santé mentale des jeunes ne peut être résolue sans adopter la technologie moderne et rencontrer les jeunes là où ils∙elles se trouvent, afin qu'ils∙elles se sentent vu∙e∙s, soutenu∙e∙s et entendu∙e∙s. À chaque génération de jeunes, Jeunesse, J'écoute a évolué en adoptant les technologies changeantes, et il continuera à le faire pour les générations futures », a déclaré le Dr Valerie Taylor, chef de département de psychiatrie à l'Université de Calgary et aux Services de santé de l'Alberta, responsable de la santé mentale de la zone de Calgary / membre du conseil d'administration, Jeunesse, J'écoute.

À propos de Jeunesse, J'écoute

Jeunesse, J'écoute est le seul service national de santé mentale en ligne 24h/24 et 7j/7 au Canada offrant un soutien gratuit, confidentiel et multilingue aux jeunes. En tant qu'expert canadien des soins virtuels, nous offrons à des millions de jeunes un espace sûr et fiable pour s'exprimer librement par téléphone, par SMS ou en utilisant des ressources d'auto-assistance pour faire face à tout moment de crise ou de besoin. La campagne Libère tes émotions, le plus grand mouvement pour la santé mentale des jeunes de l'histoire du Canada, a pour objectif d'amasser 300 millions de dollars pour donner aux jeunes l'espoir de s'épanouir dans leur vie.

Jeunesse, J'écoute compte sur la générosité des donateurs, des bénévoles, des partenaires, des entreprises et des gouvernements pour alimenter et financer nos programmes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur JeunesseJecoute.ca.

À propos de l'Institut Vector

Lancé en 2017, l'Institut Vector collabore avec l'industrie, les institutions, les start-ups et les gouvernements pour développer les talents en IA et stimuler l'excellence de la recherche en IA afin de favoriser la croissance économique et améliorer la vie des Canadien∙ne∙s.

L'Institut Vector vise à faire progresser la recherche en IA, à favoriser l'adoption dans l'industrie et la santé grâce à des programmes de formation, de commercialisation et d'application de talents, et à guider le Canada vers une utilisation responsable de l'IA. Les programmes destinés à l'industrie, dirigés par des expert∙e∙s de premier plan en IA, offrent des bases pour des applications dans les produits et les processus, des conseils spécifiques aux entreprises, une formation pour les professionnel∙le∙s et des connexions avec des talents prêts à l'emploi.

L'Institut Vector est financé par la province de l'Ontario, le gouvernement du Canada dans le cadre de la Stratégie pancanadienne en IA et des principaux commanditaires de l'industrie provenant de divers secteurs de l'industrie canadienne.

SOURCE Jeunesse, J'écoute

Renseignements: ou pour organiser une entrevue, veuillez contacter: Lindsey Coulter, Jeunesse, J'écoute,Vice-présidente, Communications corporatives et des campagnes, [email protected] ou 647-390-4841; Akilah Downey, Jeunesse, J'écoute, Gestionnaire des relations avec les médias et du leadership, [email protected] ou 416-560-2932