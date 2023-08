En s'associant à Jeunesse, J'écoute, Cam's Kids élargira ses programmes pour joindre plus d'étudiant·e·s à travers le pays.

TORONTO, le 24 août 2023 /CNW/ - Jeunesse, J'écoute (JJE), le seul service de santé mentale en ligne multilingue, gratuit et accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour les jeunes, et Cam's Kids, un organisme qui aide les jeunes de niveau postsecondaire souffrant d'anxiété, s'associent pour aider les étudiant·e·s de tout le Canada en leur offrant un plus large éventail de services de soutien en santé mentale.

Ce partenariat permettra d'étendre les programmes de Jeunesse, J'écoute à un plus grand nombre d'institutions postsecondaires d'un océan à l'autre grâce à des programmes d'ambassadeur·drice·s étudiant·e·s et de sensibilisation à la santé mentale. Le travail de Jeunesse, J'écoute et celui de Cam's Kids sont étroitement liés, ce qui rend ce partenariat tout à fait naturel. JJE et Cam's Kids fournissent tous deux des outils, des ressources de soutien et une communauté de pairs pour que les jeunes apprennent à gérer leur santé mentale.

Cam's Kids rend hommage à la vie de Cameron Hicks, une jeune personne aimante et gentille qui luttait contre l'anxiété. La famille de Cameron a fondé Cam's Kids il y a huit ans en l'honneur de sa vie, afin de sensibiliser d'autres jeunes vivant avec l'anxiété. La fondation laisse un héritage de bienveillance et d'amour au nom de Cam.

FAITS RAPIDES

Jeunesse, J'écoute a aidé des jeunes près de 16 millions de fois depuis le début de la COVID-19, et ce nombre augmente chaque jour.

76 % des jeunes partagent avec Jeunesse, J'écoute quelque chose qu'ils·elles n'ont jamais partagé avec quelqu'un d'autre.

88 % des jeunes se sentent mieux après avoir communiqué avec Jeunesse, J'écoute.

Depuis sa création, Cam's Kids a formé plus de 150 étudiant·e·s qui ont reçu une certification en santé mentale et a formé plus de 2 100 étudiant·e·s pour qu'ils·elles deviennent des ambassadeur·drice·s du programme.

CITATIONS

« Chaque jour, Jeunesse, J'écoute reçoit des appels de jeunes personnes courageuses de partout au Canada qui lui disent que l'anxiété est un défi pour eux·elles. Nous sommes honoré·e·s de joindre nos forces à celles de Cam's Kids et nous nous engageons à soutenir la santé mentale d'encore plus de jeunes dans les institutions scolaires et les communautés, en personne et en ligne, partout au Canada, et ce, peu importe l'ampleur du problème », a déclaré Katherine Hay, présidente et directrice générale de Jeunesse, J'écoute.

« Nous sommes ravi·e·s que les programmes de Cam's Kids, qui favorisent la gentillesse et la sensibilisation à la santé mentale dans les institutions postsecondaires, soient élargis dans le cadre de Jeunesse, J'écoute, et que l'esprit d'amour et d'attention de notre magnifique fils contribue à jamais à la création d'une société plus compatissante », a déclaré Gordon Hicks, père de Cam's Kids et cofondateur de l'organisme.

« Ce fut un parcours extraordinaire que de voir et de rencontrer de nombreuses jeunes personnes touchées par l'héritage de notre fils. Nous sommes ravi·e·s de voir le cœur et l'âme de Cam's Kids continuer à grandir et à soutenir les jeunes dans les institutions postsecondaires grâce à ce partenariat avec JJE », a déclaré Linda Hicks, mère de Cam et cofondatrice de Cam's Kids.

À propos de Jeunesse, J'écoute

Jeunesse, J'écoute est le seul service national de santé mentale en ligne accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui offre aux jeunes un soutien gratuit, confidentiel et multilingue. En tant qu'experts en soins en ligne au pays, nous offrons à des millions de jeunes un espace sûr et fiable pour parler par téléphone, par messagerie texte ou dans le cadre d'un soutien autogéré en tout temps en cas de crise ou au besoin. Grâce à notre transformation numérique, nous envisageons un avenir où chaque personne au Canada pourra s'exprimer à voix haute et obtenir le soutien dont elle a besoin, au moment où elle en a le plus besoin. Jeunesse, J'écoute compte sur la générosité des donateur·trice·s, des bénévoles, des partenaires, des entreprises et des gouvernements pour soutenir et financer ses programmes. Pour en savoir plus, consultez le site JeunesseJecoute.ca.

SOURCE Jeunesse, J'écoute

Renseignements: Akilah Downey, Jeunesse, J'écoute, Gestionnaire des relations avec les médias et du leadership, [email protected] ou (416) 560-2932